🛶Adrien Bart se qualifie pour les demi-finales 🎉

L’Orléanais termine deuxième de sa série en canoë monoplace sur 1000 m et file au prochain tour qui aura lieu demain. Il évite les repêchages🥰#Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/PfdHH6xZbm



— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Le K4 féminin passe aussi



🛶Le Kayak à 4 se qualifie pour les demi-finales 🎉



🇫🇷 Léa Jamelot, Manon Hostens, Vanina Paoletti et Sarah Guyot accrochent une des six places qualificatives pour les demi-finales de demain 🎉 #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶ https://t.co/PfdHH6xZbm

— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

A la recherche de sa première médaille lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France de canoë-kayak mise beaucoup sur Adrien Bart (29 ans), médaillé de bronze aux Mondiaux 2019. Et l'Orléanais a bien débuté sa compétition en se qualifiant directement pour les demi-finales du canoë monoplace 1000m.Les deux premiers de chaque série se qualifiant directement pour les demi-finales, Adrien Bart sera donc bien au rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi (2h44).En revanche, en K4 500m féminin, Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léa Jamelot n’ont pu faire mieux que cinquièmes en 1'39"032, à 5"697 des gagnantes hongroises lors de leur série, et ont donc dû passer par un repêchage un peu moins de deux heures plus tard. Opposées aux Ukrainiennes, aux Danoises, aux Canadiennes, aux Chinoises, aux Biélorusses et aux Australiennes,Des demi-finales qui auront lieu samedi à 3h07 heure française. L'équipe de France de canoë-kayak peut toujours rêver de médaille(s) !