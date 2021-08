Canoë-kayak : Bart en demies, le K4 en repêchages

🛶Adrien Bart se qualifie pour les demi-finales 🎉



L’Orléanais termine deuxième de sa série en canoë monoplace sur 1000 m et file au prochain tour qui aura lieu demain. Il évite les repêchages🥰#Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Le K4 féminin en repêchages



🛶Les Françaises devront passer par les repêchages en K4😔

L'équipage français ne parvient pas à terminer dans les 2 places qualificatives pour les demi-finales 🗣️ Rendez-vous à 05h05 pour les repêchages #Tokyo2020



A la recherche de sa première médaille lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France de canoë-kayak mise beaucoup sur Adrien Bart (29 ans), médaillé de bronze aux Mondiaux 2019. Et l'Orléanais a bien débuté sa compétition en se qualifiant directement pour les demi-finales du canoë monoplace 1000m.Les deux premiers de chaque série se qualifiant directement pour les demi-finales, Adrien Bart sera donc bien au rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi.En revanche, en K4 500m féminin, Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léa Jamelot n’ont pu faire mieux que cinquièmes en 1'39"032, à 5"697 des gagnantes hongroises, et devront donc passer par un repêchage à 5h05 (heure française) ce vendredi. Elles y seront opposées aux Ukrainiennes, aux Danoises, aux Canadiennes, aux Chinoises, aux Biélorusses et aux Australiennes pour tenter de rallier les demies.