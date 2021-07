Canoë (F) : Delassus en finale

🇫🇷 Marjorie Delassus file en finale !



Et si la première médaille française en canoë-kayak lors de ces JO de Tokyo venait de Marjorie Delassus ? La Paloise de 23 ans a trois chances sur dix de décrocher une breloque grâce à sa qualification pour la finale du canoë dames slalom, qui fait son entrée cette année au programme olympique. La Française, qui est également kayakiste et qui s'était ratée en qualifications (12eme puis 20eme des deux manches, sans conséquence) , a terminé cinquième des demi-finales, en terminant son parcours en 117"71, sans écoper de la moindre pénalité., sans pénalité non plus. La finale débutera à 8h55 heure française, et c'est elle qui fera figure de favorite pour décrocher la première médaille d'or olympique du C1 féminin. A noter la manche catastrophique de l'Américaine Evy Leibfarth, qui a écopé de 50 secondes de pénalité.