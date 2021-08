Boxe (Poids super-lourds/H) : La réclamation d'Aliev bien reçue par le TAS

⚠️Suite au recours de @FF_Boxe et @FranceOlympique concernant la disqualification de Mourad Aliev suite à son combat contre Frazer Clarke, les parties seront entendues ce soir par le TAS. La décision devrait être rendue rapidement ensuite. pic.twitter.com/PMOm1oTZh2

Aliev veut reprendre le combat avec un autre arbitre

L’intention est bien devenue une action. Quelques minutes après la disqualification polémique de Mourad Aliev lors des quarts de finale du tournoi olympique de la catégorie super-lourds face à Frazer Clarke, la Fédération Française de boxe avait fait état de sa volonté de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester la décision de l’arbitre américain Andy Mustacchio. Ce dernier avait disqualifié le boxeur tricolore à quelques secondes de la fin de la deuxième reprise du combat car, selon lui, ce dernier avait utilisé de manière illégale sa tête pour atteindre le Britannique au visage, provoquant l’ouverture de ses deux arcades sourcilières. Une intention qui a reçu le soutien plein et entier du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), confirmé par sa présidente Brigitte Henriques sur le plateau de France Télévisions. Deux jours après le combat, le TAS a officiellement confirmé avoir reçu une demande de la part du boxeur français.Alors que John Dovi, manager de l’équipe de France, a déclaré au micro de France Télévisions, a assuré que le superviseur du tournoi a reconnu une erreur mais sans pouvoir changer la décision a posteriori, Mourad Aliev a saisi le TAS pour demander « l’annulation » de sa disqualification mais également « l'autorisation de reprendre le combat depuis le début du deuxième round, avec un arbitre et des juges différents ». L’instance basée à Lausanne, qui a ouvert à Tokyo deux bureaux temporaires afin de rendre des décisions avec un maximum d’efficacité, a assuré qu’elle tranchera sur le dossier de Mourad Aliev « dès que possible ». De son côté, la cellule mise en place par le Comité International Olympique pour gérer les épreuves de boxe à la place de l’AIBA a critiqué le comportement de Mourad Aliev qui, selon elle, a « agi de manière irrespectueuse envers l’arbitre » mais également « fait usage de grossièretés à travers des gestes clairs » et avoir « créé une atmosphère très tendue ». Le boxeur natif de Moscou va devoir faire preuve de patience mais garde espoir de reprendre le combat.