Boxe - Aliev : « C’est un scandale »

Aliev : "Devant le monde entier, ils me volent"

Resté de longues minutes sur le ring pour protester contre sa disqualification, Mourad Aliev s'est montré calme au micro de France Télévisions pour revenir sur sa terrible déconvenue en quarts de finale des super-lourds, où l'arbitre l'a disqualifié pour avoir donné des coups de tête à son adversaire britannique Frazer Clarke. Mais la colère du boxeur de 26 ans était encore bien présente, d'autant que les juges ont, d'après lui, reconnu leur erreur. « Les juges ont reconnu qu’ils avaient fait une erreur, mais comme c’est écrit sur le papier, c’est trop tard, ils ne peuvent pas revenir sur la décision. C’est un scandale, c’est n’importe quoi.C’est pour ça, j’ai essayé de rester (sur le ring). Je me suis toujours battu contre les injustices. Aujourd’hui, je subis une injustice. Tous mes entraîneurs, tous les gens qui me supportent, tous les gens qui ont suivi le combat ont vu que j’ai gagné, que je me suis fait voler. Vraiment, c’est un vol. C’est une décision vraiment arbitraire, je suis vraiment déçu. Franchement la boxe olympique… J’étais déjà déçu, là, pfff, je n’ai pas les mots."Mourad Aliev est ensuite revenu sur les conditions de cette disqualification qui semble bien injuste : "Il a été ouvert au premier round à l’arcade droite. Le règlement stipule que dès qu’il y a un saignement, il faut l’arrêterAu deuxième round, je lui ouvre l’autre arcade, il saigne à flots, et là ils arrêtent le combat et ils me disqualifient, je ne sais même pas pour quelle raison, alors que ce sont mes poings qui ont parlé. On parle de valeurs de l’olympisme, elles ne sont pas respectées, c’est arbitraire, ils me dégagent du ring. Allez, rentre chez toi. Je rentre bredouille alors que j’aurais au moins pu ramener une médaille de bronze. C’était le combat de la médaille. Mais comme ça, devant le monde entier, ils me volent. » Quoiqu'il en soit, le résultat est entériné et la France va bel et bien quitter Tokyo sans la moindre médaille de boxe, alors qu'elle en avait ramené six de Rio il y a cinq ans.