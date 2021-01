Bora-Hansgrohe : Tour ou JO ? Sagan a fait son choix

Trente-quatrième de la course en ligne des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et 35eme de l’épreuve de VTT aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Peter Sagan rêverait de décrocher sa première médaille olympique lors des JO de Tokyo 2021, sur un parcours annoncé très difficile autour du Mont Fuji. Pourtant, le Slovaque, qui fêtera ses 31 ans dans deux semaines, choisirait tout de même le Tour de France s’il devait choisir entre les JO et la Grande Boucle. En effet, le Japon a instauré une quarantaine obligatoire de deux semaines pour les personnes souhaitant entrer dans le pays, afin d’enrayer la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que, si la mesure est toujours en vigueur en juillet, les coureurs participant au Tour de France, qui se termine le 18 juillet, ne pourront pas participer à la course en ligne, qui aura lieu le 24. « On va voir ce qu’il va se passer cette année. Je ne peux pas décider maintenant puisque nous ne sommes pas sûrs d’aller au Tour de France ou aux JO. Si je devais choisir à court terme, bien sûr j’irais chercher le maillot vert encore. Mais personne ne sait ce qu’il va se passer cette année. Vous avez entendu les règles mises en place là-bas. On doit être deux semaines en avance au Japon. Peut-être qu’avec les vaccinations, les règles vont changer, on ne sait pas. On verra ce qu’il va se passer sur les cinq prochains mois », a confié Peter Sagan, détenteur du record du nombre de maillots verts remportés (sept entre 2012 et 2019).

Objectif classiques !

En attendant l’été, le triple champion du monde compte bien faire le plein de kilomètres (et de victoires ?) lors des classiques de printemps : « Normalement, mon calendrier est fait pour que je participe aux classiques. Si tout se passe comme prévu, parce qu’on ne sait jamais avec le calendrier, oui, je vais courir toutes les classiques. » Pour cela, il s’entraîne dur, même si les conditions ne sont pas optimales, lui qui réside à Monaco : « Je peux m’entraîner normalement, dehors, sur le vélo. Il n’y a pas de problème avec ça. Le seul problème est la gym. Les salles de sport sont fermées donc je dois faire mon sport chez moi. C’est la seule différence, mais sinon tout va bien. » Peter Sagan débutera sa saison le 24 janvier lors du Tour de San Juan, en Argentine.