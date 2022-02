L'Allemagne pas loin du triplé



🇫🇷 Ce sera une 19e place finale pour notre équipage de bob à quatre.

Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal se seront battus jusqu’au bout mais une 4e manche compliquée leur aura coûté cher pour le classement final.#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/9iUXs5r5Er



— Equipe France (@EquipeFRA) February 20, 2022

JEUX D’HIVER DE PEKIN - BOBSLEIGH / BOB A QUATRE (H)

Classement final – Dimanche 20 février 2022

France (Heinrich) à 3″87

Un goût d'inachevé pour les Bleus. Ce dimanche,, lors des Jeux d'hiver 2022 à Pékin. En effet, au centre national des sports de glisse de Yanqing, les Tricolores, qui comptaient également dans leurs rangs Dorian Hauterville, Jérôme Laporal et Lionel Lefebvre dans ce quatuor, visaient une place dans le top 10, eux qui savaient pertinemment qu'il y avait "moyen de progresser et d'aller chercher des places." Malheureusement pour la France, la quatrième et dernière manche leur a été fatale., soit avant-dernier devant les Brésiliens d'Edson Luques Bindilatti (à 4″18).Une belle désillusion pour Heinrich et les siens, qui nourrissaient d'autres ambitions ce dimanche. Déjà en tête samedi après les deux premières manches,Ce dernier fait donc le doublé, quelques jours après avoir remporté le titre en bob à deux. Avec désormais quatre breloques en or lors des Jeux, Friedrich rejoint son compatriote André Lange dans l'histoire de la discipline. A noter, que, alors que Christoph Hafer a terminé au pied du podium (à 0″85). Le Canadien Justin Kripps a lui pris le bronze (à 0″79).Allemagne (Lochner) à 0″37Canada (Kripps) à 0″79Allemagne (Hafer) à 0″85Lettonie (Kibermanis) à 0″97