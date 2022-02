Bobsleigh (F) : Nolte et Levi dominent le bob à deux, Boch et Sénéchal seulement 17emes

Laura Nolte et Deborah Levi ont déjà mis une option sur un podium olympique. Les bobeuses allemandes ont, en effet, signé le meilleur temps des deux premières manches de l’épreuve féminine de bob à deux sur la piste de Yanqing. Lors de la deuxième descente, elles ont même su améliorer de trois centièmes de seconde leur temps de référence, qui est par la même occasion le record de la piste. Dauphines de leurs compatriotes à l’occasion des deux manches, Mariama Jamanka et Alexandra Burghardt ont pris un éclat dans la deuxième. Alors qu’elles pointaient à six centièmes à l’issue du premier passage, elles ont concédé 44 centièmes sur le deuxième et accusent un retard d’une demi-seconde. Si elles ont effectué la meilleure poussée lors de la première manche, les Américaines Elana Meyers Taylor et Sylvia Hoffman n’ont pas confirmé lors de leurs descentes, avec un retard de 74 centièmes de seconde à l’issue de cette première journée de compétition.

Boch et Sénéchal loin du compte

Après avoir pris la onzième place du monobob, nouvelle épreuve ajoutée au programme olympique cette année, Margot Boch est associée à Carla Sénéchal pour le bob à deux. Toutefois, la paire tricolore a perdu gros lors de la deuxième manche. En effet, après avoir réalisé une performance intéressante pour leur première descente, avec le 12eme temps à 86 centièmes de seconde de la référence établie par Laura Nolte et Deborah Levi, elles n’ont pas connu la même réussite sur la deuxième. Seulement 17eme de cette manche, elles ont cédé quasiment une seconde et demie aux Allemandes. Au cumul des deux manches, Margot Boch et Carla Sénéchal pointent à la 17eme position avec un retard légèrement supérieur à deux secondes. Mais une place dans le Top 10 reste abordable puisque les Autrichiennes Katrin Beierl et Jennifer Onasanya n’ont que 19 centièmes de seconde d’avance sur les Tricolores.



JEUX D'HIVER DE PEKIN - BOBSLEIGH / BOB A DEUX (F)

Classement après la 2eme manche - Vendredi 18 février 2022

1- Laura Nolte-Deborah Levi (ALL) en 2’02’’05

2- Mariama Jamanka-Alexandra Burghardt (ALL) à 0’’50

3- Elana Meyers Taylor-Sylvia Hoffman (USA) à 0’’74

4- Christine de Bruin-Kristen Bujnowski (CAN) à 1’’16

5- Kaillie Humprhies-Kaysha Love (USA) à 1’’33

…

17- Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) à 2’’17

…