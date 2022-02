Ce lundi était couronnée la toute première championne olympique de monobob, une discipline qui a fait son entrée au programme cette année à Pékin et exclusivement réservée aux femmes. Et c'est l'Américaine Kaillie Humphries qui a décroché la médaille d'or ! La bobeuse de 36 ans, double championne olympique 2010 et 2014 en bob à deux lorsqu'elle portait les couleurs du Canada, a signé le meilleur temps des trois premières manches, avant d'assurer lors de la manche finale, au vu de l'avance confortable qu'elle possédait. Après un chrono de 1'04"44 lors de la manche 1 et de 1'04"66 lors de la manche 2 dimanche, la native de Calgary a dévalé la pente en 1'04"87 ce lundi matin, dans des conditions bien plus fraîches que la veille. Puis lors de la quatrième manche, où elle partait en dernier en connaissant son avance, elle a glissé en 1'05"30, soit le quatrième temps. La voici donc désormais triple championne olympique, et c'est une septième médaille d'or pour les Etats-Unis.

Boch a l'avenir devant elle

La délégation américaine s'est également offerte une médaille d'argent, puisque derrière Humphries, on retrouve sa compatriote Elana Meyers Taylor. Âgée de 37 ans et déjà triple médaillée olympique en bob à deux, la native de l'Etat de Géorgie a remporté la dernière manche en 1'05"11, ce qui lui a permis de doubler au classement la Canadienne Christine de Bruin. A bientôt 33 ans, cette dernière remporte la première médaille olympique de sa carrière, même si elle est un peu passé à côté de sa dernière manche en terminant avec la cinquième temps. La Française Margot Boch, seule tricolore engagée dans cette épreuve, prend quant à elle la onzième place finale. Quatorzième de la première manche, quatrième de la deuxième et douzième de la troisième manche, la Plagnarde de 22 ans, qui fera également équipe avec Sandie Clair (l’ancienne pistarde) en bob à deux, a terminé seizième de la manche finale, en 1'06"53, mais est parvenue à conserver la place qu'elle occupait après la troisième manche. Une belle performance pour la tricolore, qui dispute ses premiers JO, et au vu de l'âge des médaillées du jour (35 ans de moyenne d'âge), elle a tout l'avenir devant elle !



JEUX D'HIVER DE PÉKIN / BOBSLEIGH (F)

Classement final du monobob (après quatre manches) - Lundi 14 février 2022

1- Kaillie Humphries (USA) en 4'19"27

2- Elana Meyers Taylor (USA) à 1"54

3- Christine de Bruin (CAN) à 1"76

4- Laura Nolte (ALL) à 2"06

5- Breeana Walker (AUS) à 2"19

...

11- Margot Boch (FRA) à 4"55

...

