Bobsleigh (F) : Boch et Sénéchal finalement 13emes, le titre pour Nolte et Levi

Laura Nolte et Deborah Levi n’auront quasiment rien laissé à leurs adversaires. La paire allemande, qui a dominé les deux premières manches disputées ce vendredi, sont allées chercher un titre olympique du bob à deux qui ne souffle pas la moindre contestation. Une médaille d’or sur laquelle elles ont mis une option supplémentaire en améliorant pour la deuxième fois le record de la piste. Avant leur dernière descente, Laura Nolte et Deborah Levi avaient un matelas de 78 centièmes de seconde sur leurs compatriotes Mariama Jamanka, tenante du titre, et Alexandra Burghardt. Une ultime manche qui a vu ces dernières signer la meilleure performance mais elles n’ont pu reprendre qu’un centième de seconde. C’est finalement avec une marge de 77 centièmes de seconde que Laura Nolte et Deborah Levi remporte le titre. Médaillée d’argent en 2018, Elana Meyers Taylor n’a pas bougé de la troisième place tout au long des quatre manches aux côtés de Sylvia Hoffman et terminent à une seconde et demie.

Boch et Sénéchal ont très bien terminé

Un trio de tête qui a nettement distancé la concurrence puisque la deuxième paire allemande, composée de Kim Kalicki et Lisa Buckwitz, qui était la pousseuse de Mariama Jamanka à Pyeongchang, prend la quatrième place avec un retard proche des deux secondes et demie. Une dernière journée qui a vu Margot Boch et Carla Sénéchal progresser dans la hiérarchie. 17emes à l’issue des deux premières manches, les Tricolores ont gagné une position lors de la troisième descente, dont elles ont signé le 15eme temps. Sur leur dernier passage, elles se sont rapprochées à sept centièmes de leur meilleur performance établie lors de la première manche. Dixièmes de cette ultime manche, elles terminent la compétition à la 13eme place, avec un retard proche des quatre secondes et demie. Une participation aux Jeux qui leur a permis d’apprendre afin de progresser en vue de Milan et Cortina d’Ampezzo, qui accueilleront les épreuves des prochains Jeux d’hiver en 2026.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - BOBSLEIGH / BOB A DEUX (F)

Classement final - Samedi 19 février 2022

1- Laura Nolte-Deborah Levi (ALL) en 4’03’’96

2- Mariama Jamanka-Alexandra Burghardt (ALL) à 0’’77

3- Elana Meyers Taylor-Sylvia Hoffman (USA) à 1’’52

4- Kim Kalicki-Lisa Buckwitz (ALL) à 2’’32

5- Christine de Bruin-Kristen Bujnowski (CAN) à 2’’41

…

13- Margot Boch-Carla Sénéchal (FRA) à 4’’43

…