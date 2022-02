Bobsleigh (F) : Boch a engrangé de l'expérience

Voilà une première expérience olympique plutôt réussie pour Margot Boch ! La bobeuse française de 22 ans, qui a débuté dans la discipline il y a moins de quatre ans, alors que ses concurrentes actuelles montaient déjà sur des podiums olympiques, a terminé onzième de l'épreuve de monobob, qui faisait son entrée cette année au programme olympique. La Plagnarde, qui a notamment réussi le quatrième temps de la deuxième manche, avant de régresser par la suite (douzième puis seizième), a longtemps cru qu'elle pourrait finir dans le symbolique Top 10, mais il lui a manqué 23 centièmes. Après sa dernière manche, la Française a évoqué un mélange d'émotions au micro d'Eurosport :« Je suis très contente de ce que j’ai pu faire, mais il y a aussi de la déception. J’ai fait des erreurs qui m’ont coûté plutôt cher. J’ai perdu quelques places, mais je pense que je n’étais pas attendue à ces places-là non plus. C’est un peu un mélange d’émotions, mais je ne vais garder que le positif. Je pense que le stress a beaucoup joué, et aussi le peu d’expérience que j’ai sur cette piste, ça m’a été favorable et défavorable à la fois. C’est un mélange de plein de petites choses. Ça m‘aura appris à gérer mon stress sur une compétition comme ça. Je vais essayer de continuer, et de mettre en place ce que j’ai pu faire sur cette compétition pour les prochaines manches."

Place au bob à deux !

Les prochaines manches, ce seront celles de l'épreuve de bob à deux. Aux côtés de la Chambérienne de 25 ans Carla Sénéchal, Margot Boch prendra part à six manches d'entraînement entre mardi et jeudi, avant de disputer les quatre manches de compétition vendredi et samedi. La Française retrouvera la plupart des concurrentes ayant participé à l'épreuve de monobob, et nulle doute que les médaillées de ce lundi, Kaillie Humphries (36 ans), Elana Meyers Taylor (37 ans) et Christine de Bruin (bientôt 33 ans) viseront un nouveau podium. Beaucoup moins âgé, le duo français tentera d'acquérir de l'expérience. Et cela paiera peut-être en 2026, 2030 ou 2034...