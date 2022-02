Bobsleigh (F) : Boch 14eme de la première manche du monobob

Ce dimanche est un jour historique pour le bobsleigh, avec les grands débuts du monobob aux Jeux Olympiques, une discipline exclusivement réservée aux femmes. Et une Française participe aux quatre manches finales à Pékin, en la personne de Margot Boch. La Plagnarde de 22 ans, qui fera également équipe avec Sandie Clair (l’ancienne pistarde) en bob à deux, n’a commencé le bobsleigh qu’en 2018, mais elle effectuait ses grands débuts aux JO ce dimanche. Et pour sa première manche, elle a signé le 14eme temps des 20 engagées, commettant plusieurs petites erreurs. Margot Boch a dévalé la pente en 1'05"77, soit avec 1"33 de retard sur la bobeuse qui a réussi le meilleur temps, l’Américaine Kaillie Humphries (36 ans), double championne olympique 2010 et 2014 en bob à deux lorsqu'elle portait les couleurs du Canada. L'Allemande Laura Nolte, troisième des derniers Mondiaux, suit à 30 centièmes, devant la Canadienne Christine de Bruin et l'Américaine Elana Meyers Taylor, âgée de 37 ans et triple médaillée olympique en bob à deux. La deuxième débutera à 4h00 et les deux dernières auront lieu lundi.



JEUX D'HIVER DE PÉKIN / BOBSLEIGH (F)

Classement après une manche sur quatre de monobob - Dimanche 13 février 2022

1- Kaillie Humphries (USA) en 1'04"44

2- Laura Nolte (ALL) à 0"30

3- Christine de Bruin (CAN) à 0"68

- Elana Meyers Taylor (USA) à 0"68

5- Qing Ying (CHN) à 0"72

...

14- Margot Boch (FRA) à 1"33

...