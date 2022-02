Bobsleigh à quatre (H) : Les Français 14emes après les deux premières manches

Scénario assez similaire pour le bobsleigh français. En effet, quelques jours après le bob à deux, les Bleus, à quatre cette fois, peuvent encore une fois espérer finir dans le top 10 lors de ces Jeux d'hiver 2022 à Pékin. Emmené par Romain Heinrich, le quatuor tricolore s'est classé au 14eme rang ce samedi après les deux premières manches avec un temps de 1'58″82, soit à 1″82 du leader. De ce fait, le pilote et ses partenaires, à savoir Dorian Hauterville, Jérôme Laporal et Lionel Lefebvre, ne sont pas loin du top 10, où l'on retrouve pour le moment les Roumains guidé par Mihai Cristian Tentea (à 1″42 du premier). Ce dimanche, lors des deux dernières manches, prévues à 2h30 et 4h20 en France, les Bleus devront donc faire mieux pour grapiller quelques rangs et finir sur une bonne note. Après un premier run moyen, avec notamment une faute lors de la poussée, si l'équipage français a été moins bon ensuite (59″53 contre 59″24), il a tout de même gagné une place pour être donc 14eme.

L'Allemagne peut rêver d'un triplé

« Sur la première manche, on a fait un péché de gourmandise, on a poussé un peu trop loin. On a bien corrigé lors de la deuxième manche. Sur la piste, j'étais plutôt à l'aise. Il y a encore moyen de progresser dimanche et d'aller chercher des places. On a moyen de faire une belle compétition », a expliqué Heinrich, à l'issue des deux premières manches, au micro de France Télévisions. Pour l'heure, aux premières places, on retrouve l'équipage de l'Allemand Francesco Friedrich (en 1'57), suivi d'un rien par un autre quatuor allemand mené par Johannes Lochner (à 0″03) et ensuite ceux du Canadien Justin Kripps (à 0″38). Actuellement au pied du podium, l'Allemand Christoph Hafer et ses partenaires (4eme, à 0″55) pourraient bien permettre à leur nation de signer un formidable triplé en bobsleigh à quatre et ainsi clôturer en fanfare ces Jeux d'hiver 2022.



JEUX D’HIVER DE PEKIN / BOBSLEIGH A QUATRE (H)

Classement après deux manches (sur quatre) – Samedi 19 février 2022

1- Allemagne (Friedrich) en 1'57

2- Allemagne (Lochner) à 0″03

3- Canada (Kripps) à 0″38

4- Allemagne (Hafer) à 0″55

5- Lettonie (Kiberemanis) à 0″56

...

14- France (Heinrich) à 1″82

…