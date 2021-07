BMX : Quatre Français en finale, aucun sur le podium

😌Énorme désillusion pour le BMX français🇫🇷

Les trois Français terminent 4e, 6e et 8e de la finale tant attendue. Niek Kimmann remporte l’or olympique devant Kye Whyte et Carlos Alberto Ramirez #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH



— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

Etienne septième



🚵🇫🇷 Comme ses compatriotes masculins, Axelle Etienne ne montera pas sur le podium en BMX. La Française est passée à côté de sa finale en se classant avant-dernière d'une course remportée par la Britannique Bethany Shriever 🥇



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH

— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

Quelle douche froide pour les pilotes français ! Alors qu'ils avaient régalé en demi-finales et qu'ils étaient trois en finale de l'épreuve masculine de BMX, où seulement sept concurrents étaient au départ suite au forfait sur blessure de l'Américain Connor Fields, aucun n'a réussi à décrocher de médaille !Ils ont d'abord manqué leur départ et n'ont jamais réussi à revenir au contact du Top 3. Pire encore, Joris Daudet, le champion du monde 2011 et 2016, a chuté et n'a même pas fini sa course. Au final, Sylvain André termine au pied du podium et Romain Mahieu sixième. Le titre olympique revient au Néerlandais Niek Kimmann, qui a créé la surprise en s'imposant devant le Britannique Kye Whyte et le Colombien Carlos Ramirez.L'épreuve féminine ne s'est pas mieux passée, même si Axelle Etienne (23 ans) était moins favorite que ses compatriotes. La native de Bondy a terminé septième de la finale, après avoir été troisième durant la première partie de la course.Elle ne succédera donc pas à Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé, médaillées d'or et d'argent en 2008 à Rio, mais elle a pris rendez-vous pour Paris 2024. Quant à ses homologues masculins, toujours favoris mais jamais médaillés, ils commencent à perdre espoir...