BMX freestyle (Park H) : Quatrième place pour Jeanjean lors de la manche de classement

🇫🇷🚨 Spectaculaire !

Anthony Jeanjean en finale du BMX freestyle 👊

RDV demain à 4h20 (UCT+2🇫🇷)#AllezLesBleus #Tokyo2020



— Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

Martin dominateur

Anthony Jeanjean a pris rendez-vous avant la finale du BMX freestyle ! Champion de France en 2019 et 2020 mais également champion d’Europe en 2019 dans la discipline, le Français s’est signalé à l’occasion de la manche de classement disputée ce samedi au Parc des sports urbains d’Ariake. Avec un score de 83,00 points à l’issue de son premier passage sur le parcours, le Tricolore a su faire un peu mieux lors de sa deuxième évolution. Ayant marqué 86,30 points à cette occasion, Anthony Jeanjean a conclu cette manche de classement avec une moyenne de 84,65 points.Un score qui lui permet de prendre la quatrième place sur les neuf engagés. Cette manche de classement, qui a permis de définir l’ordre de passage lors de la finale disputée ce dimanche, a vu l’Australien Logan Martin être dominateur. Avec une moyenne de 90,97 points, le champion du monde 2017 et 2021 de la discipline a d’ores-et-déjà montré qu’il faudra compter sur lui à Tokyo. Il devance de plus de trois points le Japonais Rim Nakamura (87,67 points) alors que le Vénézuélien Daniel Dhers complète le Top 3 (85,10 points). Toutefois, les neuf participants engagés auront tout à faire lors de cette finale olympique.