BMX : Daudet et ses acolytes dans le coup

Fin de la malédiction aux Jeux ?

La première série des quarts de finale du BMX de ces Jeux Olympiques de Tokyo a donné le sourire au clan français. Les deux cyclistes tricolores engagés, Sylvain André et Romain Mahieu, ont particulièrement brillé. Prenant rapidement les devants pour ne plus les lâcher, les deux hommes ont réalisé un joli doublé. Peu de temps plus tard, dans la 3eme série, Joris Daudet a également franchi la ligne d'arrivée en tête. Avant d'entamer la seconde manche puis la troisième, lCela s'est confirmé lors des manches suivantes. Sylvain André a récidivé en remportant ses trois courses de série. En revanche Romain Mahieu a par la suite terminé 3eme puis 5eme mais cette baisse de régime ne l'empêche pas d'accéder aux demi-finales. Idem pour le chef de file du BMX tricolore, Joris Daudet, victorieux de toutes ses manches avec aisance. Et dans le tableau féminin, Axelle Etienne a assuré sa place en demie au bénéfice d'une 3eme place lors de toutes ses séries. Fin de l'aventure par contre pour Manon Valentino qui n'a jamais réussi à faire mieux que 5eme sur 6.Joris Daudet, double champion du monde, aimerait conjurer le sort à Tokyo. Une malédiction olympique semble le hanter, lui qui était favori lors des deux olympiades précédentes.au stade des quarts. La poisse semble néanmoins l'avoir quitté car blessé aux Mondiaux 2019, il souffrait de complications sérieuses à la clavicule et au poignet l'année dernière. Ce qui l'aurait privé des Jeux sans le report provoqué par la pandémie de Covid-19.