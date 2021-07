Bleuets - Ripoll : "Des choses ne sont pas de la responsabilité des joueurs"

"On n'était pas au niveau d'un tournoi comme celui-là"



Les #JeuxOlympiques s'arrêtent là pour nos Bleus qui s'inclinent face au Japon 🇯🇵 #FRAJAP pic.twitter.com/5MGvDGvk7X

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2021

. Lors du tournoi olympique de football, la sélection tricolore a terminé troisième du groupe A derrière le Japon et le Mexique en concluant son aventure par une déroute face au Japon, mercredi (0-4). Le bilan de 11 buts encaissés en 3 matchs a été souligné par de nombreux joueurs et notamment André-Pierre Gignac, qui a expliqué que la marche avait été "trop haute" pour une équipe pas au niveau de la compétition. Sylvain Ripoll, le sélectionneur, a été conforté à son poste par le président de la FFF, Noël Le Graët, dans un entretien accordé au Parisien.Pour autant, Ripoll a lui aussi émis son opinion après la compétition, dans des propos rapportés par Foot Mercato. "Ma première pensée est d'être reconnaissant envers les joueurs qui ont accepté de venir aux Jeux dans des conditions pas faciles. Le niveau international d'un tournoi olympique est très élevé. Il faut aussi être lucide et reconnaître qu'on n'était pas au niveau d'un tournoi comme celui-là. On finit à notre place dans ce groupe-là, j'aurais aimé que les joueurs aient une autre récompense.La référence est à peine masquée contre certains clubs qui ont refusé de libérer les joueurs, car la compétition se déroule hors des dates FIFA et ils étaient dans leur droit d'agir de la sorte. Paul Bernardoni, qui avait su obtenir la qualification pour les Jeux Olympiques lors du Championnat d'Europe Espoirs 2019, ne pouvait que constater les dégâts, lucide sur le niveau affiché par les Bleuets.t. Là, c'est très amer, il va falloir passer à autre chose, et ça va être difficile", a admis le gardien d'Angers dans des propos rapportés par L'Equipe.