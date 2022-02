Biathlon - Saguez : « Fillon-Maillet ? Un sacré leader ! »

L'édition 2022 des Jeux d'hiver de Pékin en Chine a officiellement fermé ses portes. Pour l'équipe de France, il est donc l'heure des bilans. La délégation française est rentrée dans l'Hexagone, avec un bilan de quatorze podiums. Auprès de Nordic Magazine, Fabien Saguez, qui n'est autre que le Directeur technique national de la Fédération française de ski, a donc établi un bilan plus spécifique de la quinzaine passée du ski nordique, pas plus tard que ce dimanche, seulement quelques heures avant la cérémonie de clôture. Un état des lieux notamment du biathlon, discipline encore une fois grande pourvoyeuse de médailles pour le clan tricolore.

"A Pyeongchang, on avait un leader, Martin Fourcade..."

Cette année, le biathlon a battu, tout bonnement des records, avec un total de sept médailles à la clé : "On a effectivement un bilan de sept médailles, dont trois d’or. C’est le plus haut score jamais réalisé pour ce sport aux Jeux. On avait très bien préparé cette quinzaine, la saison s’était assez bien déroulée jusque-là avec une densité assez exceptionnelle chez les garçons et du potentiel chez les filles." Surtout, si l'équipe de France de biathlon a donc remporté pas moins de sept médailles, cinq d'entre d'elles sont revenues à un seul et même homme, à savoir Quentin Fillon-Maillet : "De la même manière qu’à Pyeongchang, où on avait un leader, Martin Fourcade, on s’en est découvert un autre, qui est Quentin Fillon-Maillet. Même s’il était déjà en tête de la Coupe du Monde avant d’arriver en Chine, je dois dire qu’on a découvert, face à un événement aussi gros, un sacré leader." En six courses disputées au total, Quentin Fillon-Maillet est monté à cinq reprises sur le podium. Le Français a remporté deux titres olympiques, sur l'individuelle mais également sur la poursuite. En plus de cela, il a donc également glané trois médailles d'argent : en sprint, en relais et en relais mixte.