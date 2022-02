🇫🇷 LE RELAIS MASCULIN DE BIATHLON VICE-CHAMPION OLYMPIQUE 🥈

🇫🇷 LE RELAIS MASCULIN DE BIATHLON VICE-CHAMPION OLYMPIQUE 🥈

Nos 4 relayeurs sont restés solides du début à la fin et montent sur la deuxième marche du podium à Zhangjiakou !!



— Equipe France (@EquipeFRA) February 15, 2022

"C'est magnifique, on a tous fait le job aujourd'hui"

Médaillé d'argent ce mardi avec le biathlon masculin français, Simon Desthieux a livré ses premières déclarations au micro de France Télévisions. "C'était une course face à moi-même, j'étais seul sur la piste." a analysé le pensionnaire du Ski club de Lompnes avant de poursuivre. "Tellement heureux que ça se finisse comme ça, ça a été une course à rebondissements, à suspense au final quand on voit le dernier tir comment il s'est passé. Et c'est ça qu'on aime dans le biathlon, des moments comme ça." Le biathlète tricolore fait référence notamment à la défaillance d'Eduard Latypov sur le dernier pas de tir alors que la victoire semblait promise à la Russie, ainsi qu'à la remontée magique des Norvégiens."J'ai tout donné avec mes armes du jour, ma forme du moment. Je me suis vraiment dépouillé dans ce dernier tour pour garder le maximum d'avance sur ces deux équipes (Norvège et Allemagne, ndlr) parce qu'ils sont très forts. Le but pour l'équipe c'était de tout donner pour que Quentin (Fillon Maillet, ndlr) ait le maximum d'avance au vu du finish" a également ajouté à propos de sa course Simon Desthieux, troisième relayeur avant sa transmission de relais à QFM. Une fois sa mission accomplie, il n'a pas manqué une seule seconde du scénario aux côtés de son partenaire Fabien Claude. "Fabien était ultra tendu, je le sentais impatient, tellement de voir le résultat et au final l'émotion est tellement décuplée après coup que c'est ça qu'on aime."Interrogé à son tour au micro de France Télévisions, le néo-médaillé d'argent Fabien Claude n'a pas caché son sentiment de satisfaction. "On est une bande de potes on avait envie de concrétiser. C'est magnifique, on a tous fait le job aujourd'hui. Je crois qu'on pouvait pas rêver d'un meilleur relais. Ce matin quand je me suis levé je me suis dit 'allez ce soir on peut tous être médaillés' donc voilà, vraiment content que ça l'ait fait. C'est aussi une récompense pour tout le staff et toute l'équipe. Merci à tout le monde" s'est-il exprimé avant de savourer ce moment et cette joie en compagnie de ses coéquipiers et de l'encadrement de l'équipe de France.