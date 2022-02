Biathlon (H) : Le relais hommes avancé à 7h30

Fillon Maillet dernier relayeur d'un quatuor comprenant également Claude, Jacquelin et Desthieux



Pour éventuellement décrocher sa cinquième médaille d'or, la star française de ces Jeux d'hiver Quentin Fillon Maillet n'aura pas besoin d'attendre la fin de matinée, mardi.En raison de la vague de froid qui sévit depuis lundi sur Zhangjiakou, où se déroulent les épreuves de biathlon, l'épreuve a été avancée de deux heures et trente minutes, ont annoncé ce lundi les organisateurs, qui ont décidé de revoir le planning d'origine après que les températures ont atteint les -15°C.« Les prévisions météorologiques pour l'heure de départ initiale annoncent des températures inférieures à -15°C, ce qui, selon les règles de l'IBU, met en danger le déroulement de la compétition. En avançant l'heure de départ de deux heures et demie, nous espérons éviter ces températures froides et organiser les compétitions dans des conditions équitables et sûres pour nos athlètes », a fait savoir le directeur de course de l'IBU pour la Coupe du monde Borut Nunar., pour tenter d'ajouter une nouvelle médaille d'or à sa collection. Les quatre hommes avaient été alignés lors du premier rendez-vous de l'hiver, à Östersund (Suède), où ils avaient terminé à la deuxième place derrière les Norvégiens.