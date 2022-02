Biathlon (F) : Pas de poursuite pour Braisaz-Bouchet

Il n’y aura que deux tricolores au départ de la poursuite féminine ce dimanche, à 10h00 heure française : Anaïs Bescond et Julia Simon. La troisième Bleue qualifiée pour cette poursuite grâce à sa place dans le Top 60 du sprint, Justine Braisaz-Bouchet, a en effet renoncé. « Quarante-huitième, fatiguée, elle n'avait rien à aller chercher sur la poursuite et il y a le relais mercredi », a indiqué le directeur du biathlon français, Stéphane Bouthiaux, auprès de L’Equipe. La biathlète de 25 ans avait terminé à 2’34 de la gagnante du sprint, Marte Olsbu Roeiseland, et ne pouvait donc nourrir aucune ambition de médaille, d’autant que les conditions météo s’annoncent compliquées au Centre national de Zhangjiakou, où la neige tombe fort. Justine Braisaz-Bouchet avait terminé 40eme de l’individuel à près de cinq minutes de la gagnante Denise Herrmann et en commettant cinq fautes au tir pour sa première course, puis donc 48eme du sprint avec trois fautes au compteur.

Braisaz-Bouchet espère retrouver son niveau de la Coupe du monde

« La réalité de ces deux premières courses est très loin des rêves et des ambitions qui me portaient en arrivant à Beijing. Qu’importe, ils restent intacts ! C’est l’engagement et la passion qui tapissent ma route jusqu’ici... De nouvelles opportunités se présentent la semaine prochaine! Head.up ! », avait-elle écrit sur ses réseaux sociaux après cette nouvelle contre-performance. Il lui reste le relais mercredi et la mass-start samedi pour tenter de retrouver son niveau. Actuellement septième de la Coupe du Monde et meilleure Française, la native d’Albertville réussit en effet une belle saison, avec notamment une deuxième place sur le sprint de Hochfilzen et une victoire sur l'individuel d'Antholz-Anterselva, sans oublier deux succès avec ses copines du relais à Östersund et Ruhpolding. Reste à retrouver ces sensations-là du côté de Pékin. Rappelons qu'Anaïs Bescond partira neuvième du relais, à 1'09 de Reiseland et 37 secondes du podium provisoire, et Julia Simon 29eme à 1'56 de la Norvégienne. Anaïs Chevalier-Bouchet, vice-championne olympique de l'individuel, ne s'est pas qualifiée pour la poursuite.