Biathlon (F) : La mass-start avancée à vendredi

Ce sera un vendredi royal pour conclure les épreuves de biathlon aux Jeux Olympiques de Pékin ! Il n’y aura en effet pas une mass-start mais deux dans la même journée. Dans le programme officiel, la mass-start masculine (15 kilomètres) était prévue vendredi à 17h00 heure de Pékin (10h00 heure de Paris) et la mass-start féminine (12,5 kilomètres) samedi à la même heure. Mais la météo s’annonce difficile, et la mass-start féminine a finalement été avancée à vendredi 15h00 heure de Pékin, soit 8h00 heure française, alors que la mass-start masculine ne bouge pas. Des températures en-dessous de -15°c sont attendues samedi sur le Centre national de biathlon de Zhangjiakou, et comme le stipule l’article 6.6.2 du règlement des compétitions de la Fédération internationale de biathlon, « s'il fait plus froid que moins 15°C, le refroidissement éolien et l'humidité doivent être pris en compte avant le départ et pendant la compétition. Dans le cas d'un facteur de refroidissement éolien élevé, le jury de la course décidera de commencer ou de poursuivre la course, en consultation avec le médecin de la course. Le parcours à skier peut également être modifié pour éviter les zones venteuses. »

Un nouveau duel France - Norvège ?

Ces deux dernières courses pourraient permettre à la Norvège d’asseoir un peu plus sa domination sur ces Jeux en biathlon, elle qui a déjà remporté dix médailles, dont cinq en or. Mais la France, qui a gagné six médailles, dont les deux en or de Quentin Fillon Maillet, compte bien poursuivre sur sa lancée. Le Franc-Comtois peut d’ailleurs réussir l’exploit de glaner une médaille dans chacune des six épreuves auxquelles il a participé. « QFM » occupe actuellement la deuxième place de la Coupe du Monde de mass-start, derrière l’Allemand Benedikt Doll et devant le Norvégien Tarjei Boe. Du côté des femmes, c’est l’Italienne Dorothea Wierer qui domine, avant la Russe Kristina Reztsova et la Française Julia Simon. De quoi espérer deux nouvelles médailles pour la délégation française ?