Belgique : Pas de Campenaerts pour le contre-la-montre des Jeux Olympiques

Evenepoel et Van Aert ont les faveurs de Vanthourenhout

A cinq mois de l’événement, les plans commencent à se préciser. Dans la foulée du Tour de France, le petit monde du cyclisme professionnel prendra la direction de Tokyo pour les Jeux Olympiques avec les courses sur route les 24 et 25 juillet avant les épreuves contre-la-montre le 28 juillet prochain. En ce qui concerne la sélection belge, Sven Vanthourenhout a dévoilé une partie de ses plans dans un entretien accordé récemment au site officiel de la Fédération Belge de cyclisme. Le sélectionneur de l’équipe d’outre-Quiévrain a notamment officialisé son choix de ne pas sélectionner l’ancien double champion d’Europe du contre-la-montre et actuel détenteur du record de l’heure Victor Campenaerts. « Je me rends bien compte que Victor Campenaerts adorerait aller aux JO, mais il est bien conscient que ce sera difficile pour lui. Il se place en réserviste si jamais il y a un problème, assure Sven Vanthourenhout. Ce n'est pas facile pour lui. Je sais ce que nous devons tous à Victor Campenaerts. J'espère pouvoir faire souvent appel à lui à l’avenir. »Si Victor Campenaerts ne sera que le « numéro 3 » de la sélection belge au Japon pour le contre-la-montre, les deux coureurs titularisés seront Remco Evenepoel et Wout Van Aert. Alors qu’il n’a pas encore pleinement récupéré de sa chute sur le dernier Tour de Lombardie, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step a pour lui d’avoir été sacré champion du monde et d’Europe de la spécialité chez les juniors avant de remporter le titre européen chez les séniors en 2019. « La sélection de Remco Evenepoel est théoriquement actée depuis un certain temps, surtout si sa situation revient à la normale après sa blessure, assure Sven Vanthourenhout. Et le deuxième coureur sélectionné pour le contre-la-montre sera en principe Wout Van Aert. » Une sélection qui aura une certaine expérience du contre-la-montre, le coureur de l’équipe Jumbo-Visma étant le champion de Belgique en titre de l’exercice, ayant également terminé deuxième derrière Filippo Ganna lors des derniers championnats du monde à Imola.