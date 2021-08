JEUX D'ETE DE TOKYO / BASKET (F)

Du 26 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)



QUARTS DE FINALE

Mercredi 4 août

Australie - Etats-Unis : 55-79

Chine - Serbie : 70-77

Japon - Belgique : 86-85

Espagne - France : 64-67



DEMI-FINALES

Vendredi 6 août

Etats-Unis - Serbie : 79-59

Japon - France : 87-71



PETITE FINALE

Samedi 7 août

Serbie - France : 76-91



FINALE

Dimanche 8 août

Etats-Unis - Japon : 90-75



PHASE DE GROUPES

Groupe A

1- Espagne 6 points

2- Serbie 5

3- Canada 4

4- Corée du Sud 3



Lundi 26 juillet

Corée du Sud - Espagne : 69-73

Serbie - Canada : 72-68



Jeudi 29 juillet

Canada - Corée du Sud : 74-53

Espagne - Serbie : 85-70



Dimanche 1er août

Canada - Espagne : 66-76

Corée du Sud - Serbie : 61-65



Groupe B

1- Etats-Unis 6

2- Japon 5 points

3- France 4

4- Nigéria 3



Mardi 27 juillet

Japon - France : 74-70

Nigéria - Etats-Unis : 72-81



Vendredi 30 juillet

Etats-Unis - Japon : 86-69

France - Nigéria : 87-62



Lundi 2 août

Nigéria - Japon : 83-102

France - Etats-Unis : 82-93



Groupe C

1- Chine 6 points

2- Belgique 5

3- Australie 4

4- Porto Rico 3



Mardi 27 juillet

Australie - Belgique : 70-85

Porto Rico - Chine : 55-97



Vendredi 30 juillet

Belgique - Porto Rico : 87-52

Chine - Australie : 76-74



Lundi 2 août

Chine - Belgique : 74-62

Australie - Porto Rico : 96-89



>>> Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.



>>> Un tirage au sort, avec quatre équipes têtes de série (quatre non têtes de série, sera effectué pour déterminer les affiches des quarts de finale.