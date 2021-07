Basket (H/Préparation) : La France battue par le Japon !

Les Bleus s'inclinent de 6 pts lors du dernier match de préparation aux JO face au Japon : 75-81. Début du tournoi olympique, dimanche 25/07 face à Team USA. #TeamFranceBasket #JPNFRA pic.twitter.com/9XAv3ndqa6

Quatre défaites de rang avant d'affronter les Etats-Unis

Trois de chute. Dans la nuit de samedi à dimanche, du côté d'Oshino au Japon, à l'occasion de son troisième et dernier match de préparation, l'équipe de France de basket masculin a enregistré une troisième défaite, cette fois contre le Japon (81-75). Un revers qui intervient après deux premières défaites contre l'Espagne (86-77 à Malaga et 87-79 à Paris-Bercy).Il s'agit du pensionnaire des Raptors de Toronto, à savoir Yuta Watanabe, qui termine avec des statistiques personnelles de 18 points et 9 rebonds, ainsi que l'ailier des Wizards de Washington, soit Rui Hachimura, futur porte-drapeau de sa délégation, qui a conclu cette rencontre avec des statistiques personnelles de 19 points et 7 rebonds. C'est la première fois de son histoire que le Japon bat la France, sur un total de six confrontations désormais.Pour la première fois depuis 2016, au moment des Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro au Brésil, les Tricolores sont sur une série de quatre défaites de rang en matchs officiels. Les protégés de Vincent Collet auraient dû disputer une quatrième et dernière rencontre dans leur préparation, et plus précisément contre l'Italie, mais ce match a finalement été annulé par les autorités locales. En effet, les Italiens n'ont pas été autorisés à se rendre du côté d'Oshino, qui se situe à une bonne centaine de kilomètres à l'ouest de Tokyo.d'été 2020 de Tokyo au Japon (23 juillet - 8 août). La France sera dans le groupe A, avec une première rencontre contre les Etats-Unis, dans une semaine, le dimanche 25 juillet prochain, du côté de Tokyo, un match face à la République tchèque le mercredi qui suit, pour finir par un duel face à l'Iran le 31 juillet prochain. L'objectif de l'équipe de France est clair, le podium.