Basket (H) : Team USA au rendez-vous

Dix-neuvièmes Jeux Olympiques pour Team USA et dix-neuvième médaille assurée ! Les Américains, déjà quinze fois champions olympiques, une fois vice-champions olympiques et deux fois médaillés de bronze, se sont qualifiés pour la finale des JO de Tokyo en disposant de l'Australie sur le score de 97-78. Si le score est large, il ne reflète pas la physionomie du match, puisque les hommes de Gregg Popovich ont été menés de quinze points (26-41) après un quart d'heure de jeu, face à ces Australiens qui les avaient battus en préparation le 13 juillet à Las Vegas (83-91). Mais Team USA, déjà dominée en ouverture du tournoi olympique par l'équipe de France, a été piquée dans son orgueil, et sa réaction a fait très mal aux Australiens. Lors des cinq dernières minutes du deuxième quart-temps, les Américains ont déjà fait une grande partie de leur retard, en signant un 16-4 grâce notamment à 10 points de Jrue Holiday (42-45, mt). Durant et Booker en leaders

Les Australiens ont encore mené pendant une minute trente dans le troisième quart (45-46), et les Américains ont ensuite définitivement pris l'avantage et se sont envolés, terminant notamment le quart avec un 9-0 pour mener de 19 points (74-55). Face à des Australiens qui ont complètement lâché, Team USA a déroulé dans le dernier quart, comptant jusqu'à 23 points d'avance, pour finalement l'emporter de 19. Kevin Durant et Devin Booker ont porté les Etats-Unis, avec respectivement 23 points et 9 rebonds, et 20 points et 3 rebonds. Jrue Holiday est quant à lui passé près du triple-double, avec 11 points, 8 rebonds et 8 passes, alors que Damian Lillard a dû se contenter de 5 points. En face, Patty Mills a livré un match complet une fois de plus, avec 15 points, 5 rebonds et 8 passes, mais l'Australie devra se contenter de la petite finale. Quant aux Américains, ils partiront favoris pour l'or, que ce soit contre la France ou la Slovénie.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / BASKET (H)

Du 25 juillet au 7 août 2021 (programme en heure française)



DEMI-FINALES

Jeudi 5 août

Etats-Unis - Australie : 97-78

13h00 : France - Slovénie



PETITE FINALE

Samedi 7 août

4h30 : Australie - France ou Slovénie



FINALE

Samedi 7 août

13h00 : Etats-Unis - France ou Slovénie