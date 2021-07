Basket (H) : Les Bleus avec Cornelie

𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑𝐒 👊

𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐒𝐄𝐒 💪



Ensemble à Tokyo 🇫🇷#TeamFranceBasket #EDFBasket pic.twitter.com/BoGJe81CHA



— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 5, 2021

Cinq joueurs NBA dans la liste

La liste des sélectionnés pour les JO de Tokyo :

Vincent Collet a fait son choix ! A vingt jours du coup d’envoi du tournoi olympique de Tokyo, avec un choc contre les ogres américains, le sélectionneur de l’équipe de France de basket a dévoilé sa liste des douze joueurs qui prendront la direction du Japon. La seule incertitude résidait dans le nom du remplaçant d’Amath Mbaye, contraint de déclarer forfait en raison d’un problème détecté lors des tests médicaux au début du stage de préparation. Il s’agira bien de Petr Cornelie, qui n’était pas inscrit au départ sur le liste du CNOSF car il n’était que « partenaire d’entraînement », mais ce problème administratif a été résolu à temps.Drafté en 2016 en 53eme position par les Denver Nuggets, le natif de Calais n’a jamais joué en NBA, portant les couleurs du Mans, de Boulogne-Levallois et donc de Pau depuis sa draft. Il n’a encore jamais joué avec l’équipe de France A, après avoir participé à plusieurs campagnes avec les équipes de France U17, U18 et U20.Pour aller chercher une médaille à Tokyo, l’objectif annoncé par la Fédération, cette équipe de France a fière allure, avec cinq joueurs évoluant en NBA (Batum, Fournier, Gobert, Luwawu-Cabarrot, Ntilikina), cinq en Euroligue (De Colo, Fall, Heurtel, Poirier, Yabusele), un en Eurocoupe (Albicy), et donc Cornelie qui évoluait à Pau.Une belle mise en jambes !Andrew Albicy (Gran Canaria), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Petr Cornelie (Pau-Lacq-Orthez), Nando De Colo (Fenerbahçe), Moustapha Fall (ASVEL), Evan Fournier (Boston Celtics), Rudy Gobert (Utah Jazz), Thomas Heurtel (ASVEL), Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn Nets), Frank Ntilikina (New York Knicks), Vincent Poirier (Real Madrid), Guerschon Yabusele (ASVEL)