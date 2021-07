Les Tchèques avec les Bleus

Doncic ira à Tokyo

L’Allemagne également au rendez-vous

L’Italie douche la Serbie

JEUX OLYMPIQUES / BASKET (H)

Composition des groupes

France

Le groupe A sera composé de l'équipe de France, de l'Iran, des Etats-Unis et de la... République tchèque. Bourreaux de la Grèce (97-72), cinquième des Jeux Olympiques à trois reprises, Jan Vesely et ses coéquipiers ont validé à leur tour leur billet pour Tokyo et rejoint les Bleus dans cette poule qui comptera également la Dream Team américaine, dimanche soir dans la dernière finale au programme dans ce tournoi de qualification olympique. Les Tchèques disputeront ainsi leur tout premier olympique depuis la séparation avec la Slovaquie, en 1992. Eliminé en quarts de finale du Mondial 2019 et finalement sixième du tournoi, le pays cher à Tomas Satoransky, auteur de 12 points, 3 rebonds et 3 passes dans cette partie, a assommé ces Grecs privés de leur superstar Giannis Antetokounmpo (qualifié pour les finales NBA avec les Milwaukee Bucks) dans le troisième quart-temps, survolé (31-11) par les futurs vainqueurs.Avec A.CLe meneur des Dallas Mavericks est parvenu à qualifier la Slovénie pour les prochains Jeux Olympiques. Après deux nets succès face à l’Angola puis la Pologne, la sélection slovène s’était qualifiée ce samedi pour la finale du Tournoi de Qualification Olympique de Kaunas en dominant le Vénézuéla. Or, pour valider leur billet pour Tokyo, les Slovènes devaient dominer la Lituanie sur son sol. Dans un match accroché durant les deux premiers quart-temps,Pour la première fois, le pays de Balkans se qualifie pour les Jeux Olympiques où il rejoint l’Argentine, le Japon et l’Espagne dans le Groupe C.. Au lendemain de leur nette victoire face au Mexique en demi-finale, les coéquipiers d’Anderson Varejao (14 points) n’ont pas su faire fructifier le court avantage pris à l’issue du premier quart-temps. Les Allemands ont très tôt pris l’avantage dans le deuxième quart-temps et n’ont ensuite tremblé qu’au début du troisième quart-temps.Dans le Groupe B, l’Australie et le Nigeria seront deux de leurs adversaires, en compagnie d’une autre équipe issue d’un TQO qui est l’ItalieSur son parquet de Belgrade, la Serbie espérait retrouver les Jeux Olympiques, cinq ans après la finale perdue face aux Etats-Unis.Malgré la performance du joueur de la JL Bourg Danilo Andjusic (27 points), les Serbes n’ont pas su prendre le meilleur sur la Squadra Azzurra. En effet, mis à part quelques instants en tout début de deuxième quart-temps, ce sont les Italiens qui ont fait la course en tête dans cette rencontre, bien emmenés par Nicolo Mannion (24 points), Achille Polonara (22 points, 12 rebonds) et Simone Fontecchio (21 points, 8 rebonds). Avec 12 points d’avance à la pause, les joueurs de Meo Sacchetti n’ont pas coupé leur effort pour se construire une marge de 24 points.Pour la première fois depuis 2004, l’Italie sera au rendez-vous du tournoi olympique de basketball, dans un groupe avec l'Australie, le Nigeria et, donc, l'Allemagne.Iran,, Etats-Unis, République tchèqueAustralie, Allemagne, Italie, NigeriaArgentine, Japon, Espagne, SlovénieLes deux premiers et les deux meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale.