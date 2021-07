Basket (H) - Etats-Unis : Placé à l'isolement, LaVine va devoir patienter avant de rejoindre Tokyo

Nouveau coup dur pour l'équipe des Etats-Unis de basket masculin. En effet, l'un de ses membres, et non des moindres, a dû être placé à l'isolement, dans le cadre du protocole sanitaire actuellement en vigueur en pleine pandémie de coronavirus. Il s'agit de Zach LaVine, comme annoncé par la Fédération américaine elle-même. Par conséquent, l'arrière international américain, pensionnaire de la franchise des Bulls de Chicago et aujourd'hui âgé de 26 ans, devra ainsi patienter avant de prendre l'avion et de rejoindre Tokyo au Japon, où se dérouleront les Jeux Olympiques d'été 2020, du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains. Quant au Team USA, il va bel et bien prendre l'avion en direction du pays du soleil levant, mais avec donc seulement huit joueurs. Ces huit heureux élus sont Bam Adebayo, Kevin Durant, Jerami Grant, Draymond Green, Keldon Johnson, Damian Lillard, JaVale McGee sans oublier Jayson Tatum.

A huit contre la France ?

Outre ces huit noms, il faudra en rajouter trois autres à la fin des finales des plays-offs de NBA. En effet, Devin Booker, Khris Middleton ainsi que Jrue Holiday viendront ainsi, eux aussi, se greffer à ce groupe. Toujours est-il que cette nouvelle de cet isolement prouve à quel point l'équipe des Etats-Unis de basket masculin vit une préparation décidément bien compliquée, après également le forfait de Bradley Beal, positif au coronavirus. Toutefois, en ce qui concerne LaVine, qui a lui-même déjà contracté le Covid-19 au mois d'avril dernier, Gregg Popovich et son staff technique pourraient bel et bien le retrouver assez rapidement, d'ici même seulement quelques jours. En fonction de l'évolution de la situation concernant l'arrière des Bulls de Chicago et si jamais les finales des play-offs de NBA se jouent jusqu'au match 7, alors l'équipe des Etats-Unis de basket masculin se présentera bel et bien à huit pour l'ouverture de son tournoi olympique. Pour rappel, son premier match aura lieu le dimanche 25 juillet prochain, contre la France.