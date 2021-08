Basket (H) : Ce sera France - Italie en quarts

Les Etats-Unis ou l'Espagne sans médaille

QUARTS DE FINALE

Mardi 3 août à 3h00, 6h40, 10h20 et 14h00



France

DEMI-FINALES

Jeudi 5 août à 6h15 et 13h00



France

PETITE FINALE

Samedi 7 août à 4h30

FINALE

Samedi 7 août à 13h00

Contrairement aux tournois olympiques de handball ou de volley, où les quarts de finale sont définis en fonction du classement des équipes en matchs de poules (A1-B4, A2-B3...), le tournoi de basket se déroule différemment, puisque c'est un tirage au sort qui a déterminé les affiches des quarts. Les trois vainqueurs de groupes (France, Australie, Slovénie) et le meilleur deuxième (Etats-Unis) étaient têtes de série et les deux autres deuxièmes (Italie, Espagne) et les deux meilleurs troisièmes (Argentine, Allemagne) ne l'étaient pas.La Squadra Azzura a battu l'Allemagne et le Nigéria lors de ce tournoi, mais a perdu contre l'Australie.Emmenée par Simone Fontecchio (Alba Berlin), Nicolo Melli (Milan) ou encore Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), l'Italie a de solides arguments à faire valoir, mais les Bleus, qui ont réussi un sans-faute au premier tour, avec notamment une victoire sur les Etats-Unis, partiront favoris de ce quart de finale.Une éternité... Le quart de finale le plus attendu sera évidemment celui entre les Etats-Unis et l'Espagne. L'une de ces deux équipes repartira de Tokyo sans médaille et ce sera une immense surprise. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Australie ou l'ArgentineLe France - Etats-Unis en finale, revanche du match d'ouverture, est toujours possible...Italie -Slovénie - AllemagneEspagne - Etats-UnisAustralie - ArgentineItalie ou- Slovénie ou AllemagneEspagne ou Etats-Unis - Australie ou Argentine