Bradley Beal, who was placed under USA Basketball's health & safety protocols on Wednesday, will remain in protocol & will be unable to participate in the Tokyo Olympic Games.

Out of an abundance of caution, Jerami Grant has been placed under health & safety protocols.



— USA Basketball (@usabasketball) July 15, 2021

Grant également dans l’incertitude

Les doutes étaient permis, ils ont désormais été levés. Quelques heures après avoir annoncé le placement à l’isolement d’un joueur de sa sélection masculine en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, la Fédération Américaine de basketball (USA Basketball) s’est décidée à confirmer l’information dévoilée par ESPN, c’est-à-dire le fait que l’arrière des Washington Wizards Bradley Beal est concerné par cette quarantaine. Par l’intermédiaire de son compte officiel Twitter, USA Basketball a également confirmé le forfait de ce dernier. « Bradley Beal, qui a été placé ce mercredi sous les protocoles de santé et de sécurité, va rester sous protocole et ne pourra participer aux Jeux Olympiques de Tokyo », annonce la Fédération via les réseaux sociaux. Deuxième meilleur marqueur de la NBA avec 31,3 points de moyenne par match, Bradley Beal laissera un vide important dans l’effectif dirigé à Tokyo par Gregg Popovich.Toutefois, ce n’est pas le seul motif d’inquiétude pour le staff américain. En effet, USA Basketball a également placé sous surveillance un autre joueur. « Par prudence, Jerami Grant a été placé sous protocoles de santé et de sécurité », ajoute la fédération concernant l’ailier des Detroit Pistons. « Je suis vraiment très peiné pour Bradley Beal et nous le sommes tous, a déclaré face à la presse Gregg Popovich. Depuis son plus jeune âge, participer aux Jeux Olympiques était un rêve pour lui et il était en grande forme. Pour lui et sa famille, c’est vraiment dommage. Nous sommes vraiment très touchés par ce qui lui arrive. » Un test positif qui pourrait également remettre en cause le match de préparation des Etats-Unis face à l’Australie, prévu ce vendredi, en raison des protocoles bien plus strictes imposés à sa délégation par la Fédération Australienne de basketball. Mais, dans l’immédiat, le staff américain va devoir se mettre à la recherche d’un remplaçant. « Nous devons nous assurer qu’un joueur soit en forme car, une fois là-bas, nous n’aurons plus beaucoup de temps et seulement quelques séances d’entraînement », a ajouté Gregg Popovich. Le temps est désormais compté.