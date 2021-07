Basket (H) : Beal et Love remplacés par Johnson et McGee au sein de Team USA

Décidément la préparation des Etats-Unis n'est pas de tout repos. Annoncée grande favorite pour les Jeux Olympiques 2020 (23 juillet - 8 août), l'équipe de Gregg Popovich vit pour le moment une période compliquée. Après avoir fait beaucoup parler d'eux suite à leurs défaites en matchs amicaux contre le Nigéria (90-87) et l'Australie (91-83), les USA ont désormais des soucis au niveau de leur effectif à quelques jours de s'envoler pour Tokyo. En effet, alors que Bradley Beal, l'arrière des Washington Wizards, a été testé positif au coronavirus, Kevin Love, l'intérieur des Cleveland Cavaliers, est également forfait, touché à un mollet. Enfin, Jerami Grant, l'ailier des Detroit Pistons, est toujours placé à l'isolement. « Je suis terriblement déçu de ne pas aller à Tokyo avec Team USA, mais il faut être en parfaite condition physique pour évoluer aux Jeux Olympiques. Je n'y suis pas », a expliqué celui qui a pourtant joué 12 minutes contre l'Argentine (108-80), via un communiqué transmis à ESPN.

Welcome to the 2020 U.S. Olympic Men's Basketball Team, Keldon Johnson & @JaValeMcGee! pic.twitter.com/ECNYYBu4Yq

Popovich dispose actuellement de 6 joueurs



Face aux absences de Beal et Love, Team USA a décidé de faire appel à Keldon Johnson, l'ailier de San Antonio, et JaVale McGee, le pivot des Denver Nuggets. Pour le premier, Popovich le connait bien pour être son entraîneur en NBA et le joueur était en plus présent avec le groupe depuis le début du stage à Las Vegas au sein de la « Select Team. » En revanche, c'est une petite surprise pour McGee, qui est attendu ce samedi dans le Nevada. Au Japon, ce dernier tentera de faire aussi bien que sa mère, Pamela, championne olympique avec les Etats-Unis en 1984. En attendant, à quelques jours du début du tournoi à Tokyo, le groupe américain n'est pour le moment composé que de six joueurs, car Jrue Holiday, Devin Booker et Khris Middleton sont toujours engagés dans les Finales NBA (2-2 entre Milwaukee et Phoenix). A la France d'essayer de profiter de cette situation compliquée le 25 juillet prochain...



Le roster de Team USA : Bam Adebayo, Devin Booker, Kevin Durant, Jerami Grant (?), Draymond Green, Jrue Holiday, Keldon Johnson, Zach LaVine, Damian Lillard, JaVale McGee, Khris Middleton et Jayson Tatum