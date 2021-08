Basket : Gobert et Gruda récompensés, Durant et Stewart MVP

Presenting the #Tokyo2020 Men's All-Star Five:

⭐ Ricky Rubio 🇪🇸

⭐️ Patty Mills 🇦🇺

⭐️ Luka Doncic 🇸🇮

⭐️ Kevin Durant 🇺🇸

⭐️ Rudy Gobert 🇫🇷 #Basketball



— FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 8, 2021

Gruda, elle aussi, sollicitée par la FIBA



Presenting the #Tokyo2020 Women's All-Star Five:

⭐ Rui Machida 🇯🇵

⭐ Breanna Stewart 🇺🇸

⭐ Emma Meesseman 🇧🇪

⭐ A'ja Wilson 🇺🇸

⭐ Sandrine Gruda 🇫🇷#Basketball



— FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 8, 2021

En plus de sa médaille d'argent obtenue avec l'équipe de France de basket, Rudy Gobert va repartir de Tokyo avec une autre récompense. En effet, au lendemain du succès des Etats-Unis face à la France en finale des Jeux d'été 2020 (87-82),Dans celui-ci, on retrouve le meneur espagnol Ricky Rubio, le meneur australien Patty Mills, auteur notamment de 42 points contre la Slovénie lors du match pour la médaille de bronze, le prodige slovène Luka Doncic, qui a brillé durant tout le tournoi, Kevin Durant, médaillé d'or et meilleur américain à Tokyo, et... Rudy Gobert, le pivot français.Par ailleurs, avec ses 20,2 points de moyenne, dont 29 en finale, Durant, l'ailier des Brooklyn Nets, a été désigné MVP de la compétition. Une juste récompense pour celui qui est désormais triple médaillé d'or, après Londres en 2012 et Rio en 2016.Comme Gobert, Sandrine Gruda a également été récompensée en plus de sa médaille de bronze, glanée samedi matin contre la Serbie (91-76).La joueuse tricolore de Famila Schio, une formation italienne basée dans la province de Vicence en Vénétie, termine avec des statistiques moyennes de 13,7 points et 6 rebonds. Gruda a également le deuxième pourcentage de réussite aux tirs à Tokyo, avec 61,4 %.Enfin, pour être complet, comme chez les hommes,