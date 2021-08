Basket (F) : Les Etats-Unis médaille d'or « of course »

GOLD ON REPEAT! 🥇🔁

Le basket fut inventé aux Etats-Unis au XIXeme siècle par James Naismith, un professeur d'université canadien. Bien que ce sport est devenu universel, il demeure dominé à l'échelle mondiale par le pays qui lui a donné naissance. Autant chez les hommes que chez les femmes. Les Jeux de Tokyo ne dérogent pas à la règle. Au lendemain du triomphe des Américains face aux Français (87-82), en dépit des absences de nombreuses vedettes telles que LeBron James ou encore James Harden pour ne citer qu'eux, leurs alter ego féminins leur ont emboité le pas.D'ailleurs au pays de l'Oncle Sam, les filles font bien mieux que les hommes. Régnant sans partage dans cette discipline, les Etats-Unienne ont dominé le pays hôte ce dimanche (90-75) pour remporter un 7eme titre olympique consécutif, grâce notamment à Brittney Griner, meilleure marqueuse avec 30 points. Il faut remonter à 1992 et Barcelone où les Américaines n'avaient pris "que" la médaille de bronze quand la "Dream Team" masculine composée de sa Majesté Michael Jordan et consorts illuminait la planète.Avant 1992, il faut remonter à 1980 et 1976, soit les deux premières éditions incluant le basket féminin aux Jeux, pour trouver trace d'un sacre d'une autre nation. A Montréal (1976), Team USA avait pris l'argent, battue par l'URSS, tandis que quatre ans plus tard à Moscou, au cœur de la guerre froide, la délégation nord-américaine avait boycotté la quinzaine en terre ennemie. Au rayon des distinctions individuelles, les expérimentées Sue Bird (40ans) et Diana Taurasi (39ans) ont reçu leurs cinquièmes médailles d'or ce dimanche. Un record dont seules leurs partenaires plus jeunes pourront un jour s'accaparer.