Basket (F) : Les Bleues affronteront l'Espagne en quarts

QUARTS DE FINALE

Mercredi 4 août

3h00 : Chine - Serbie

6h40 : Etats-Unis - Australie

10h20 : Japon - Belgique

14h00 : Espagne -

France

La Fédération française de basket a eu le nez creux. Le 10 juillet dernier, avait été programmée à l'AccorArena une double confrontation entre l'Espagne et la France, chez les femmes comme chez les hommes, sous forme d'ultime galop d'essai de la préparation pour les Jeux avant de décoller pour Tokyo. La FFBB pouvait alors se douter que les deux nations feraient partie des plus à suivre du tournoi olympique. Elle ne se doutait pas pour autant que dans le tableau féminin,Si les Français ont évité l'ogre espagnol en quarts (les joueurs de Vincent Collet seront opposés à l'Italie avant une éventuelle demi-finale contre la Slovénie ou l'Allemagne), les Françaises, elles, n'ont pas pu en dire autant, ce lundi lors du, trois fois sacrée sur le Vieux Continent entre 2013 et 2019, dont trois fois aux dépens des Bleues, troisième des derniers Mondiaux (en 2018) et surtout vice-championne olympique sortante après la gifle reçue en finale à Rio il y a cinq ans face aux Américaines.A Bercy, deux jours après avoir bu la tasse sur le parquet des Espagnoles (72-61), les joueuses de Valérie Garnier avaient su prendre leur revanche et tenir en respect (80-75) les médaillées d'argent de Rio malgré une grosse fin de match de ces dernières. Mais, depuis, la Roja a retrouvé de sa superbe. En atteste leSur le papier, l'Espagne partira nettement avec les faveurs des pronostics. Aux Bleues de refaire le coup du 10 juillet dernier. Mais cette fois, il faudra un exploit.