Basket (F) : Le Japon trop fort pour les Bleues, qui joueront la petite finale

Les Bleues n’ont jamais trouvé la clé

JEUX D'ETE DE TOKYO / BASKET (F)

Du 26 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)

DEMI-FINALES

Vendredi 6 août

France

PETITE FINALE

Samedi 7 août

France

FINALE

Dimanche 8 août

Les Bleues du basketball n'ont pas su imiter les handballeuses. Déjà battues par le Japon lors de leur entrée en lice dans le tournoi olympique, les joueuses de Valérie Garnier ont été dominées dans une demi-finale d'abord accrochée puis finalement à sens unique pour le pays-hôte des Jeux d'été. Confiantes avec leur premier succès, les joueuses de Thomas Hovasse ont fait la course en tête dès les premiers instants mais, grâce notamment à Alexia Chartereau (9 points), les Bleues ont réagi pour terminer le premier quart-temps sur un 9-0 qui leur a permis de virer en tête au tableau d'affichage. Mais les Nippones se sont alors appuyées sur leur habileté au tir, notamment à longue distance (11/22 à trois points) pour revenir à un point en 90 secondes. Toutefois, c'est juste avant la mi-temps que les Tricolores ont pris un grand coup sur la tête. Grâce à Rui Machida (9 points, 18 passes) et Yuki Miyazawa (14 points, 7 rebonds), les Japonaises ont creusé un écart de dix points, seulement réduit par un tir à trois points de Marine Johannès (9 points) dans la dernière minute.A leur retour sur le parquet, les Bleues ont su revenir à cinq longueurs… avant de prendre un nouvel éclat et un 8-0 qui a propulsé le Japon bien au-delà de la barre des dix points d'avance. A partir de là, l'écart entre les deux formations n'a cessé d'osciller entre onze et quinze points. Cinq points consécutifs de Rui Machida a offert au Japon un matelas bien plus net à l'orée des dix dernières minutes, abordées avec 18 points d'avance. Si les coéquipières de Sandrine Gruda (18 points) avaient un mince espoir de revenir dans cette demi-finale, il s'est éteint dès les deux premières minutes de ce quatrième quart-temps. Les Japonaises ont, en effet, imposé un 6-0 d'entrée pour se rapprocher des 25 points d'avance, barre atteinte à un peu moins de cinq minutes du terme de la rencontre. Avec cet écart, le Japon a pu lever le pied, les Bleues échouant au final à seize points (87-71). Alors que les Japonaises affronteront les Etats-Unis pour la finale, les Tricolores auront droit dès ce samedi à un match pour la médaille de bronze qui aura tous les airs d'une revanche face à la Serbie.