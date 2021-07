Basket (F) : Entrée en lice manquée pour les Bleues face au Japon

Les 𝗕𝗹𝗲𝘂𝗲𝘀 🇫🇷 s'inclinent face au Japon pour leur 1er match à Tokyo. Focus sur le Nigeria désormais vendredi 👀



🇫🇷🆚🇯🇵 #EDFBasket #Tokyo2020 #Basketball pic.twitter.com/L8hWCkolYC

— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 27, 2021

Un trou d’air coupable pour les Bleues

JEUX D'ETE DE TOKYO / BASKET (F)

Du 26 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)

Groupe B

France

Mardi 27 juillet

France

Les Bleues n’ont pas pris exemple sur les Bleus. Alors que les coéquipiers de Rudy Gobert ont réussi leur entrée en lice face aux Etats-Unis, les joueuses de Valérie Garnier ont trébuché en début de matinée à Tokyo contre le pays-hôte, le Japon. Ce sont pourtant les Bleues, portées par Sandrine Gruda (18 points, 9 rebonds) et Sarah Michel (8 points) ont pris le meilleur départ, menant de huit longueurs à quelques instants de la fin du premier quart-temps. Mais les Japonaises ont commencé à montrer une de leurs qualités, leur efficacité à longue distance. Nako Motohashi (3 points) puis Moeko Nagaoka (11 points) ont marqué coup sur coup à trois points pour permettre au Japon de passer devant en tout début de deuxième quart-temps. Les Tricolores ont toutefois su réagir et répondre dans le même compartiment de jeu par Alexia Chartereau (2 points) mais leur adresse à trois points n’a pas été suffisante dans cette rencontre (4/19 contre 11/27 pour les Japonaises). Les Bleues ont toutefois su garder un avantage de deux points au moment de retrouver leur vestiaire.Mais c’est au moment du retour sur le parquet de la Super Arena de Saitama que les joueuses de Valérie Garnier ont comme perdu le fil du match pendant quasiment quatre minutes. En effet, poussées par Rui Machida (7 points, 11 passes), les Japonaises ont entamé le troisième quart-temps par un 8-0 qui leur a permis de s’installer en tête et de ne pas lâcher les commandes pendant ces dix minutes. Toutefois, quand les Nippones ont compté huit longueurs d’avance, Endy Miyem (12 points, 6 rebonds) et Gabby Williams (9 points, 5 passes) ont ramené l’équipe de France à seulement deux points. Les dix dernières minutes de la rencontre ont tout d’abord été un chassé-croisé entre les deux formations mais une faute de la Franco-Américaine sur un tir réussi de Maki Tamada (10 points, 6 rebonds) puis un tir à trois points de Saori Miyazaki (4 points) ont permis au Japon de se détacher irrémédiablement. Les Bleues s’inclinent au final de quatre points (74-70) et devront impérativement se reprendre face au Nigéria pour éviter une nouvelle désillusion, un mois après la défaite en finale du championnat d’Europe face à la Serbie.NigériaEtats-Unis: 74-70Nigéria - Etats-Unis