Basket 3x3 (F) : La France gagne ses deux matchs de la journée et verra les quarts

Journée parfaite pour l'équipe de France féminine de basket 3x3 ! Après un dimanche difficile avec deux défaites contre le Japon et la Chine, les Bleues se sont parfaitement ressaisies en battant la Mongolie puis la Russie. Face à la lanterne rouge, qui n'a pas gagné un seul match durant ce tournoi olympique, les Françaises se sont imposées sur le score de 22-18, avec 9 points de Laëtitia Guapo, 6 d'Ana Maria Filip, 4 de Marie-Eve Paget et 3 de Mamignan Touré, et un joli 52% aux tirs, dont 33% à 3 points. Mais le match le plus difficile était celui contre la Russie, qui n'avait perdu qu'une seule de ses cinq rencontres, et la France a réussi une très opération en l'emportant 17-14, avec une excellente Mamignan Touré auteure de 10 points (5 sur 11 aux tirs à 2 points), 5 de Laëtitia Guapo et 1 de Marie-Eve Paget et Ana Maria Filip.

Un dernier match contre la Roumanie

Grâce à ces deux précieux succès, l'équipe de France est cinquième du classement alors que chacune des huit équipes a encore un match à jouer mardi. Les Bleues, qui affronteront la Roumanie (avant-dernière), sont désormais assurées de disputer les quarts de finale, qui seront réservés aux équipes classées de la troisième à la sixième place. Les Etats-Unis, premiers et invaincus, ne peuvent plus être rejoints et sont directement qualifiés pour les demi-finales, tout comme le deuxième qui devrait être le Japon, la Russie ou la Chine. La France a une infime chance de finir deuxième, mais il faudrait un gros concours de circonstances.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / BASKET 3x3 (F)

Du 24 au 28 juillet 2021 (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- Etats-Unis 6 victoires, 0 défaite

2- Japon 4 victoires, 2 défaites

3- Russie 4 victoires, 2 défaites

4- Chine 4 victoires, 2 défaites

5- France 3 victoires, 3 défaites

6- Italie 2 victoires, 4 défaites

7- Roumanie 1 victoire, 5 défaites

8- Mongolie 0 victoire, 6 défaites



Lundi 26 juillet

Japon - Chine : 12-15

Mongolie - Roumanie : 14-22

Roumanie - Russie : 12-21

Italie - Japon : 10-22

France - Mongolie : 22-18

Italie - Etats-Unis : 13-17

Etats-Unis - Chine : 21-19

France - Russie : 17-14



>>> Les deux premiers du groupe sont directement qualifiés pour les demi-finales. Les équipes classées de la troisième à la sixième place s'affrontent en quarts de finale.