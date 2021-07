Basket 3x3 (F) : La France en quarts contre le Japon

Japon ⚡ France



⏰ 14h50



Un quart de finale olympique pour continuer à marquer l'histoire



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / BASKET 3x3 (F)

Du 24 au 28 juillet 2021 (programme en heure française)

PHASE DE POULES

France 4 victoires, 3 défaites

Mardi 27 juillet

France

QUARTS DE FINALE

Mardi 27 juillet

France

Qualifiée pour les quart de finale du tournoi olympique depuis lundi, l'équipe de France féminine de basket 3x3 avait encore un dernier match à jouer mardi pour déterminer son classement final dans cette poule unique. Les Bleues se sont imposées 22-12 contre la Roumanie, avant-dernière, et terminent donc au quatrième rang. Les Françaises n'ont été menées que durant la première minute lors de ce match (0-1). Elles ont ensuite pris les devants, menant 5-2 puis 8-4 puis 11-8 à la mi-temps.Mamignan Touré a inscrit la moitié des points des Bleues (11), Ana Maria Filip en a marqué 5 et Laëtitia Guapo et Marie-Eve Paget 3, pour un total de 56% de réussite au tie à 1 point et 55% au tir à 2 points. A 14h50 (heure française), la France va donc défier le Japon, contre qui elle a perdu 19-15 en match de poule, avec en jeu une demi-finale contre les Etats-Unis mercredi.Chine 5 victoires, 2 défaitesJapon 5 victoires, 2 défaitesItalie 2 victoires, 5 défaitesRoumanie 1 victoire, défaitesMongolie 0 victoire, 7 défaitesEtats-Unis -: 18-20- Mongolie : 21-9- Roumanie : 22-12- Italie : 17-9>>> Les deux premiers du groupe sont directement qualifiés pour les demi-finales. Les équipes classées de la troisième à la sixième place s'affrontent en quarts de finale.- Italie : 19-13Japon -