Basket 3x3 (F) : Deuxième revers pour les Bleues

Les Bleues sont encore loin du compte. Arrivées à Tokyo avec l’étiquette de numéro 1 mondiales, les joueuses de l’équipe de France de basketball 3x3 ont concédé ce dimanche face au Japon leur deuxième défaite en trois matchs. Une rencontre que les Tricolores ont pourtant bien entamée, faisant la course en tête pendant les six premières minutes grâce notamment à Marie-Eve Paget (6 points). Mais Mio Shinozaki (5 points) a permis au Japon de revenir avant de se détache en profitant des maladresses françaises. Au final, les Bleues s’inclinent de quatre points (19-15) et devront rapidement se reprendre au moment d’affronter la Chine à l’occasion de leur deuxième rencontre de la journée sur le court installé dans le Parc des Sports urbains d’Aomi.



JEUX D'ETE / BASKET 3x3 (F)

Du 24 au 28 juillet 2021 (programme en heure française)



PHASE DE POULES

1- Etats-Unis 3 victoires, 0 défaite

2- Russie 3 victoires, 0 défaite

3- Japon 3 victoires, 1 défaite

4- Chine 2 victoires, 1 défaite

5- Italie 2 victoires, 2 défaites

6- France 1 victoire, 2 défaites

7- Mongolie 0 victoire, 4 défaites

8- Roumanie 0 victoire, 4 défaites



Dimanche 25 juillet

Japon - Mongolie : 19-10

Roumanie - Italie : 14-22

Mongolie - Russie : 5-21

Chine - Italie : 22-13

Roumanie - Etats-Unis : 11-22

Japon - France : 19-15

14h00 : Chine - France

14h25 : Russie - Etats-Unis