Badminton : Pas de huitièmes de finale pour Leverdez

Lee sans aucune pitié pour Leverdez

Brice Leverdez n’a pas fait le poids. Pour son deuxième et dernier match de poule, qualificatif pour les huitièmes de finale du tournoi olympique, le 36eme joueur mondial s’est incliné face à Zii Jia Lee, actuel numéro 8 au classement BWF. Pourtant, le Français a très bien entamé le match, faisant la course en tête et prenant très tôt trois points d’avance. C’est alors que le Malaisien, tête de série numéro 9 du tournoi, a placé une accélération foudroyante. Alignant dix points consécutifs et signant même un 14-1, Zii Jia Lee s’est envolé au score. Mais, n’abdiquant pas, Brice Leverdez a fait progressivement une partie de son retard mais c’était bien trop tard pour inverser totalement la tendance et le Tricolore concède ce premier set pour quatre points.Après cette première manche finalement accrochée, Brice Leverdez pouvait légitimement croire à un exploit, faisant jeu égal avec Zii Jia Lee sur les quatre premiers points du deuxième set. C’est alors que le 8eme mondial a remis les pieds du Français sur terre. 18-1, c’est la série que le Malaisien a infligé au Tricolore dans un deuxième set totalement à sens unique. Menant de 17 points et ayant ainsi autant de volants de matchs, Zii Jia Lee a vu Brice Leverdez résister et en écarter deux. Mais c’est bien le Malaisien qui a eu le dernier mot (21-17, 21-5 en 35 minutes). Ce dernier s’assure ainsi la première place de la poule et la place en huitièmes de finale qui va avec. Pour Brice Leverdez, malgré une belle victoire face à Artem Pochtarov les Jeux Olympiques de Tokyo prennent fin sur une défaite malheureusement nette.