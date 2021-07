Badminton (F) : Qi mal embarquée

Ça part mal pour l'équipe de France de badminton ! Une seule badiste était en lice ce samedi, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, dans l'épreuve de simple dames, et elle s'est inclinée lors de son premier match de poules. Xuefei Qi (49eme mondiale), née en Chine et naturalisée française il y a deux ans, s'est inclinée en deux sets en un peu moins de 40 minutes contre la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen (49eme) : 21-11, 21-11. La tricolore de 29 ans, visiblement diminuée au niveau du genou droit, a rencontré beaucoup de difficultés dans cette partie. Elle a été menée de bout en bout dans le premier set, encaissant notamment un 6-0 rédhibitoire entre 11-7 et 17-7, puis a réussi à mener à plusieurs reprises dans le deuxième, jusqu'à 7-6, où elle a encaissé un 9-0 qu'elle n'est pas parvenue à remonter. Sachant que seule la première de la poule se qualifie pour les quarts de finale, et qu'elle devra encore affronter la n°1 mondiale, la Taïwanaise Tzu Ying Tai (et la Suissesse Sabrina Jaquet, 46eme), Xuefei Qi a donc peu de chances de se qualifier.