Défaite pour Xuefei Qi 🇫🇷

La Française perd son premier match de poules (21-11, 21-11) face à la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen #JeuxOlympiques



— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Débuts manqués pour Gicquel-Delrue



Nouvelle défaite pour le badminton français 🇫🇷

Le double mixte français composé de Thom Gicquel et Delphine Delrue s’incline dans son premier match de poules face aux Britanniques (21-18, 21-17)



— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Ça part mal pour l'équipe de France de badminton ! Une seule badiste était en lice ce samedi, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, dans l'épreuve de simple dames, et elle s'est inclinée lors de son premier match de poules. Xuefei Qi (49eme mondiale), née en Chine et naturalisée française il y a deux ans, s'est inclinée en deux sets en un peu moins de 40 minutes contre la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen (49eme) : 21-11, 21-11.Elle a été menée de bout en bout dans le premier set, encaissant notamment un 6-0 rédhibitoire entre 11-7 et 17-7, puis a réussi à mener à plusieurs reprises dans le deuxième, jusqu'à 7-6, où elle a encaissé un 9-0 qu'elle n'est pas parvenue à remonter. Sachant que seule la première de la poule se qualifie pour les quarts de finale, et qu'elle devra encore affronter la n°1 mondiale, la Taïwanaise Tzu Ying Tai (et la Suissesse Sabrina Jaquet, 46eme), Xuefei Qi a donc peu de chances de se qualifier.Numéros 13 mondiaux en double mixte, Thom Gicquel et Delphine Delrue ont manqué leurs débuts également, en s'inclinant contre Marcus Ellis et Lauren Smith, numéros neuf mondiaux.Dans le premier set, les Bleus ont connu des hauts et des bas, avec des gros trous d'air mais aussi de grosses séries pour revenir, et finalement s'incliner de trois points. Dans le deuxième, ils ont mené 8-2 mais les Britanniques sont parvenus à égaliser à 13-13 et ont très bien géré la fin de match pour l'emporter. Les affaires se compliquent donc pour les Français, qui vont devoir affronter les numéros deux mondiaux thaïlandais et les numéros 29 mondiaux canadiens et espérer finir dans les deux premiers pour voir les quarts.