Badminton (double mixte) : Gicquel et Delrue à nouveau battus

Gicquel et Delrue n’ont plus que l’honneur à sauver

La marche était sans doute trop haute pour Thom Gicquel et Delphine Delrue. Battus par les Britanniques Marcus Ellis et Lauren Smith ce samedi pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique de double mixte, les Tricolores ont été dominés par les têtes de série numéro 3, les Thaïlandais Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai. S’ils se sont accrochés en début de match pour n’être menés que de deux points après quatorze échanges, les Tricolores ont ensuite vu les points s’enchaîner. Sur les seize derniers échanges, seuls trois ont tourné en leur faveur. Une situation qui a offert presque sur un plateau le premier set aux Thaïlandais. Comme lors de la première manche, Thom Gicquel et Delphine Delrue ont tenu la dragée haute à leurs adversaires.En effet, si Sapsiree Taerattanachai a enchaîné trois points remportés au service, la réponse de Delphine Delrue a été immédiate pour permettre aux Tricolores de garder l’avantage. Mais, les Thaïlandais ont fini par prendre l’ascendant avec un 8-2 qui leur a permis de se détacher irrémédiablement. S’ils ont su retarder l’échéance en effaçant une première balle de match, les Français ont fini par céder face à Dechapol Puavaranukroh et Sapsiree Taerattanachai, qui signent un deuxième succès net (21-9, 21-15 en 34 minutes) en deux matchs. Un deuxième revers en deux jours pour les Tricolores qui met un terme à leurs espoirs de bien figurer dans ce tournoi olympique de double mixte. Les 10eme mondiaux affronteront ce lundi les Canadiens Joshua Hurburt-Yu et Josephine Wu pour essayer de terminer sur une bonne note, avec une place en quarts de finale désormais inatteignable.