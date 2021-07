Aviron : Médaille d'argent pour Tarantola et Bové !

L’aviron féminin attendait une médaille olympique depuis 1996 !! Claire Bové et @TarantolaLaura remettent les pendules à l’heure au bout d’une finale complètement folle 🤩🥈

Monstrueux !!! 🔥 https://t.co/vZE77kb1VY

— Fédération Française d'Aviron (@FFAviron) July 29, 2021

Fin d'une longue traversée du désert

En larmes au terme de leur finale du deux de couple féminin, poids léger, Laura Tarantola et Claire Bové sont aux anges. Ce sont en effet des larmes de joie. Elles ont accompli une course dantesque avectant les écarts sont infimes. Verdict... Une médaille d'argent pour la paire tricolore derrière les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini. Les championnes d'Europe en titre, détentrices du record du monde depuis leur demi-finale extraordinaire la veille.Au bénéfice d'une accélération redoutable dans les derniers hectomètres, les Italiennes ont fait la différence. A l'expérience, celles-ci ont attendu leur heure. Derrière les Néerlandaises Marieke Keijser et Ilse Paulis - médaillées de bronze - aux pointages du kilomètre et aux 1500 mètres, les embarcations transalpine et française ont produit leur effort dans le dernier tronçon.Laura Tarantola et Claire Bové qui ont cru, un bref instant, avoir gagné cette finale olympique.Au lendemain de la belle médaille d'or d'Hugo Boucheron et Matthieu Androdias en deux de couple homme, l'aviron tricolore a la banane. D'autant plus que la délégation française attendait une médaille féminine aux Jeux depuis Atlanta en 1996 où Hélène Cortin et Christine Gosse avaient empoché une médaille de bronze dans l'épreuve du deux de pointe sans barreuse. Un peu plus tôt ce jeudi,derrière les Pays-Bas et la Biélorussie.