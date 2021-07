Aviron : Les jumeaux Turlan en demi-finales

🚣 Les jumeaux Guillaume et Thibaud Turlan en demi-finales du deux de pointe sans barreur !



Obligés de passer par les repêchages, les 🇫🇷 s'en sortent et continuent l'aventure #Aviron #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Ça passe pour Guillaume et Thibaud Turlan ! Les jumeaux bordelais de 24 ans disputeront bien les demi-finales du deux de pointe sans barreur sur le canal de la forêt de la Mer de la baie de Tokyo !(qui se qualifient aussi pour les demies). Troisièmes pendant la moitié de la course, les Français ont gagné une place dans la deuxième partie. Ils disputeront leur demi-finale mardi, le typhon attendu lundi sur les côtes japonaises ayant un peu modifié le programme de l'aviron. Trois embarcations françaises vont encore concourir ce dimanche : le quatre de couple féminin, le deux de couples poids légers féminin et le deux de couples poids légers masculin.