Ça passe pour Guillaume et Thibaud Turlan ! Les jumeaux bordelais de 24 ans disputeront bien les demi-finales du deux de pointe sans barreur sur le canal de la forêt de la Mer de la baie de Tokyo !(qui se qualifient aussi pour les demies). Troisièmes pendant la moitié de la course, les Français ont gagné une place dans la deuxième partie. Ils disputeront leur demi-finale mardi, le typhon attendu lundi sur les côtes japonaises ayant un peu modifié le programme de l'aviron. Le quatre de couple féminin devait également passer par les repêchages, mais les Françaises ont échoué.Elles auraient dû ramer dix secondes plus vite pour terminer parmi les deux premières du classement (places occupées par l'Australie et l'Italie) et rallier les demi-finales. Troisième embarcation française en lice ce dimanche, le deux de couple féminin disputait une demi-finale, mais Hélène Lefebvre et Elodie Ravera-Scaramozzino n’ont pu faire mieux que quatrièmes, en 7’12’’68, alors qu’elles étaient encore troisièmes à mi-course. Ce classement ne leur permettra pas de disputer la finale, car il a fallait terminer parmi les trois premiers.