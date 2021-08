Athlétisme : Vicaut déçu mais réaliste

🇫🇷 Jimmy Vicaut 5e de sa demi-finale du 100 m en 10''11 (-0.1) et malheureusement éliminé.

👉 Le parcours individuel du sprinter de la Sco Marseille s'achève mais il retrouvera le 4x100 m (séries jeudi à 04h30) !



🎥 @francetvsport #Tokyo2020 #Athleticspic.twitter.com/Ua4LVO3MuP



— FFA (@FFAthletisme) August 1, 2021

« C'était sûr qu'il allait battre mon record d'Europe »

Jimmy Vicaut a échoué ce dimanche matin en demi-finale du 100m des JO de Tokyo sur la piste du stade olympique. En passant la ligne en 10’’11, le natif de Bondy a réalise le cinquième temps de sa série et ainsi pris la porte. Une déception pour celui qui avait participé à la grande finale il y a cinq ans à Rio. Le sprinteur tricolore est conscient que sa route semée d’embûches jusqu’à Tokyo lui a fait défaut pour prétendre rivaliser avec les meilleurs. « Pour cette demi-finale, j'ai des regrets, mais, ce n'est pas linéaire. Au moins, ça me met une claque pour l'année prochaine. Après, il faut que je coure, je manque de courses. Si je fais une saison linéaire avec une perf de pointe, il y aurait une déception. Elle y est, mais ma saison fait que je ne peux pas aller plus vite que ça », a-t-il dressé en zone mixte après les faits.Un constat lucide auquel s’ajoute une autre déception, celle d’avoir perdu le record d’Europe (en 9’’86) dont il était le codétenteur (avec le Portugais Francis Obikwelu) depuis 2015. « Vu ce qu'il a fait toute la saison, c'était sûr qu'il allait battre mon record d'Europe.. Il a fait une put... de saison. 9''95 d'entrée de jeu, il fait 10''00 avec -1 m/s, il court à Monaco, il fait moins de 10'' », a-t-il réagi à propos du nouveau recordman continental Lamont Marcell Jacobs. Et l’Italien a confirmé les mots de son homologue tricolore en améliorant son propre nouveau record d’Europe deux heures plus tard en finale, et en se parant d’or à cette occasion. Jimmy Vicaut, lui, compte bien se servir de cet échec pour rebondir et « revenir à mon (son) meilleur niveau », comme il l'a indiqué sur les réseaux sociaux.