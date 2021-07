Athlétisme : Robert-Michon déjà tournée vers Paris 2024

🇫🇷 Mélina Robert-Michon n'ira malheureusement pas chercher une nouvelle médaille lors de ces Jeux.

Son lancer à 60m89 ne suffira pas pour faire partie des 12 qualifiées. #AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/ft9qqKu3bR



— Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

Une revanche à prendre

Il a manqué 64 centimètres à Mélina Robert-Michon ce samedi matin pour s’inviter en finale du lancer de disque. Pour ses sixièmes Jeux Olympiques, la discobole, avec sa performance de 60,88 m, a pris la quinzième place des qualifications quand les douze premières auront l’opportunité de se battre pour une médaille lundi au stade olympique de Tokyo. Déçue mais revancharde, la Française de 42 ans regrette l’issue de cette olympiade mais pense déjà à la suivante. Un rendez-vous spécial, en France, où elle tentera de monter sur le podium comme elle l’a fait en 2016 à Rio de Janeiro en mettant la main sur l’argent. «», a rapporté au quotidien L’Équipe la détentrice du record de France de la discipline (66,73 m).Le rendez-vous est pris à domicile pour la Lyonnaise qui va apporter du changement à sa routine d’athlète, à savoir le renouvellement de son clan. « C'est plutôt une motivation pour Paris. On va faire le point, voir ce qu'il faut changer ou améliorer pour être au taquet en 2024 et cette fois-là je ne me ferai pas piéger. Disons qu'il va y avoir une réaction d'orgueil : ça va me remotiver ! Là, il me faudra d'abord un peu couper, puis entamer un nouveau cycle, mon coach (Serge Debié, ndlr) va arrêter à la rentrée c'était prévu de longue date.» L’homme au chapeau accompagnait Mélina Robert-Michon depuis 1997. Cette dernière, maman de deux enfants de 11 et 3 ans, n’a désormais d’yeux que pour Paris où elle voudra, à 45 ans, aller chercher la plus belle des récompenses.