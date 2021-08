Athlétisme (Marathon F) : Doublé kenyan pour Jepchirchir et Kosgei, Jeptooo loin du compte

🇰🇪🥇 PERES JEPCHIRCHIR 🥇🇰🇪

Jepchirchir a lâché Kosgei en toute fin de course

JEUX D'ETE DE TOKYO / MARATHON (F)

Classement final - Samedi 7 août 2021

Après Jemima Sungong à Rio, le titre olympique du marathon féminin reste au Kenya ! Double championne du monde du semi-marathon, distance dont elle détient le record du monde, Peres Jepchirchir a signé sa plus belle victoire sur le marathon lors des Jeux d'été de Tokyo. Pour sa troisième course sur la distance, après Saitama en 2019 et Valence en décembre dernier, la Kenyane n’a visiblement pas été dérangée par une température de quasiment 30°C et une humidité supérieure à 60% sur Sapporo, qui accueille les épreuves sur route. Une épreuve qui a toutefois tardé à se décanter sérieusement, avec un groupe de tête composé d’une trentaine d’athlètes qui a mené grand train dans le premier tiers de course. Au semi-marathon, la tête de course s’est composée de onze marathoniennes dont la détentrice du record du monde Brigid Kosgei, entourée de deux compatriotes, Peres Jepchirchir et la championne du monde en titre Ruth Chepngetich, mais également la Japonaise Mao Ichiyama.C’est à ce moment de la course que la seule Tricolore en lice dans ce marathon olympique, Susan Jeptooo, a commencé à reculer dans la hiérarchie. Le tempo imposé par les Kenyanes a progressivement fait le ménage en tête de course, faisant complètement craquer des marathoniennes telles l’Israélienne Lonah Salpeter ou la Bahreïnie Eunice Chebichii Chumba. La dernière à avoir résisté au duo kenyan Jepchirchir-Kosgei a été l’Américaine Molly Seidel, qui a toutefois commencé à céder entre le 35eme et le 40eme kilomètre. L’explication pour le titre olympique s’est faite dans les deux derniers kilomètres avec Peres Jepchirchir qui s’est montrée la plus forte dans ces conditions si particulière pour s’imposer en 2h27’20’’, soit 16 secondes d’avance sur Brigid Kosgel alors que Molly Seidel a passé la ligne à 26 secondes de la Kenyane. Championne d’Europe en 2018 devant Clémence Calvin, la Biélorusse Volha Mazuronak termine première Européenne avec la sixième place. Susan Jeptooo, quant à elle, a coupé la ligne en 38eme position avec un peu plus de neuf minutes de retard.Brigid Kosgei (KEN) à 16’’Molly Seidel (USA) à 26’’Roza Dereje (ETH) à 1’18’’Volha Mazuronak (BIE) à 1’46’’Melat Yisak Kejeta (ALL) à 1’56’’Eunice Chebichii Chumba (BHR) à 2’16’’Mao Ichiyama (JAP) à 2’53’’Makindi Elmore (CAN) à 3’39’’Sinead Diver (AUS) à 3’54’’Susan Jeptooo (FRA) à 9’09’’